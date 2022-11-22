Американская технологическая компания, разработчик графических процессоров Nvidia, заявила об остановке всех бизнес-операций в России.
Об этом говорится в квартальной отчетности Nvidia, сообщает «Экономическая правда».
«В первом квартале 2023 финансового года мы приостановили прямые продажи России. Прямые продажи в Россию в 2022 финансовом году были несущественными. Мы оцениваем, что в 2022 финансовом году на Россию приходилось примерно 2% от общего объема продаж конечным потребителям и 4% от продаж конечным потребителям в игровом секторе. В третьем квартале 2023 года финансового года мы закрыли бизнес-операции в России», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что шведская компания Volvo Group планирует полностью или частично продать свой бизнес в России.
Напомним, что компания Nissan Motor передаст свой бизнес в России государственной компании за 1 евро.
Американская технологическая компания, разработчик графических процессоров Nvidia, заявила об остановке всех бизнес-операций в России.
Об этом говорится в квартальной отчетности Nvidia, сообщает «Экономическая правда».
«В первом квартале 2023 финансового года мы приостановили прямые продажи России. Прямые продажи в Россию в 2022 финансовом году были несущественными. Мы оцениваем, что в 2022 финансовом году на Россию приходилось примерно 2% от общего объема продаж конечным потребителям и 4% от продаж конечным потребителям в игровом секторе. В третьем квартале 2023 года финансового года мы закрыли бизнес-операции в России», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что шведская компания Volvo Group планирует полностью или частично продать свой бизнес в России.
Напомним, что компания Nissan Motor передаст свой бизнес в России государственной компании за 1 евро.