Послевоенное восстановление Украины, по прогнозам Всемирного банка, будет стоить около 500-600 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на австрийскую газету Die Presse.

Такие цифры изданию привела вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде, которая подчеркнула, что уровень необходимых средств вырос с 350 млрд евро в начале июня 2022 года до 500-600 млрд евро на сегодняшний день.

— Раньше мы опубликовали цифру, рассчитанную совместно с Европейской комиссией и украинским правительством. Сколько нужно денег, чтобы отстроить Украину, а также привести ее к европейским стандартам, например, в плане энергоэффективности? По состоянию на начало июня это было около 350 млрд евро, – подчеркнула Анна Бьерде.

По ее мнению, для восстановления Украины нужен обоснованный стратегический план типа плана Маршалла, и это должно быть «сочетание государственных и частных денег».

Бьерде рассказала, что еще в начале осени Всемирный банк прогнозировал падение ВВП Украины в этом году на 35%, однако после нападений России на гражданскую инфраструктуру страны показатели изменились.

– Наверное, это будет ближе к 40%. Без инфраструктуры нет экономики, а значит нет налоговых поступлений для Украинского государства. Это очень тревожная ситуация, — отметила вице-президент Всемирного банка.

При этом она прокомментировала то, какую «прекрасную работу» проводят украинцы, восстанавливая разрушенное российскими ракетными обстрелами. Хотя и спрогнозировала, что если нападения агрессора не прекратятся, украинская инфраструктура столкнется с нехваткой запчастей и оборудования.

Анна Бьерде обратила особое внимание на катастрофические последствия российской войны против Украины в гуманитарной сфере.

— До конца 2022 года в Украине 8 млн. человек будут жить за чертой бедности. Уровень бедности вырастет с 2 до 25%, — констатировала Анна Бьерде.

Напомним, убытки НЭК Укрэнерго из-за российских обстрелов составляют более 70 миллиардов гривен.