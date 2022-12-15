До конца 2022 года Фонд госимущества планирует провести еще 54 аукциона по продаже госимущества в рамках малой приватизации.

Об этом заявил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов, пишет « Укринформ ».

— Трудно делать прогнозы, но 54 аукциона еще предстоит до конца года. Есть интересные объекты. К примеру, государственный пакет акций размером 50% уставного капитала ПАО «Машиностроительное производственное объединение «Орион» в Одессе. Есть предприятие Укрспирта в Чорткове. Там 28 декабря будет аукцион. Есть несколько интересных предприятий в Днепропетровской области. В частности, в Каменском. Посмотрим, – рассказал Олег Немчинов.

По словам министра, как показывает практика, больше всего покупателей интересуют спиртовые активы, базы отдыха, но со временем на каждый объект найдется свой покупатель.

— Еще нужно не забывать, что есть открытые аукционы по аренде. Главное, чтобы не просто прошли аукционы, а чтобы победители выполнили определенные условия. Но процесс необратим. Мне приятно, что как количество участников от аукциона к аукциону растет, так цена, как правило, растет в разы и на порядки, — заявил чиновник.

По словам Олега Немчинова, Фонд госимущества провел свой анализ и выяснил, что не все победители конкурсов по продаже тех или иных активов выполняют свои обязательства.

По его словам, хотя цена аукциона увеличивается в 4-5 раз, недобросовестных участников аукционов немало.

Он добавил, что именно поэтому будут предложены законодательные изменения, которыми гарантийный взнос — платеж, являющийся «страховкой» системы от срыва аукционов их участниками, планируется увеличить с 20% до 50%.

— Думаю, что они (ФГИУ — прим.) внесут соответствующий акт. В общем, мне кажется, это очень положительный процесс, потому что (реализуется — ред.) как стоящая годами недвижимость, так и какие-то пакеты государственных акций, которые не могут быть использованы государством по определенным причинам, — сказал чиновник.

Ранее министр КМУ отмечал, что благодаря продаже активов в рамках малой приватизации в государственный бюджет уже перечислили 1 миллиард гривен.

Напомним, Германия отправит Украине десятки тысяч одеял, ранее выставившихся на аукцион, поскольку те были не нужны немецким военным.