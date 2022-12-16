Европейская Комиссия и Правительство Украины подписали пакет поддержки на сумму 100 миллионов евро для реконструкции и восстановления школьных помещений, поврежденных в результате захватнической войны России против Украины. Поддержка поступит в Украину через гуманитарных партнеров ЕС и частично в качестве бюджетной поддержки Правительству Украины.
Об этом говорится в сообщении Европейской комиссии.
Еврокомиссия выделила около 14 миллионов евро из действующего контракта с Польским банком развития Bank Gospodarstwa Krajowego на приобретение школьных автобусов и безопасную доставку украинских детей в школу. Комиссия также запустила общеевропейскую кампанию солидарности по предоставлению Украине школьных автобусов через механизм гражданской защиты ЕС. Всего из ЕС и стран-членов сейчас следует около 240 автобусов, но будет больше.
Пакет пособия на 100 миллионов евро включает:
Комиссия будет работать совместно с украинским правительством и Фондом Елены Зеленской. Комиссия ожидает выделить 66 миллионов евро бюджетной поддержки в течение следующих нескольких недель. ЮНОПС и ПРООН приступили к оценке ущерба объектам для восстановления на местах. Ожидается, что большинство учебных заведений, которые получат этот грант, будут отремонтированы в период с декабря 2022 по сентябрь 2023, до начала следующего учебного года.
В случае гранта ЕС в размере 14 миллионов евро на школьные автобусы Bank Gospodarstwa Krajowego будет сотрудничать со своим партнером на местах, Фондом солидарности Польши, чтобы закупить автобусы в начале 2023 года.
По данным Минобразования, до полномасштабного вторжения РФ школьный автопарк насчитывал 7,03 тысячи автобусов, однако около 500 единиц в результате обстрела были уничтожены или повреждены российским агрессором, более 1,6 тысячи школьных автобусов передано для эвакуации мирных жителей из зон активных боевых действий. По словам министра образования и науки Сергея Шкарлета, минимальная потребность в автобусах на тот момент составила 3,13 тысячи автобусов.
Напомним, в Николаеве не планируют восстанавливать разрушенные школы , будут строить новые, сообщил городской голова Александр Сенкевич.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Европейская Комиссия и Правительство Украины подписали пакет поддержки на сумму 100 миллионов евро для реконструкции и восстановления школьных помещений, поврежденных в результате захватнической войны России против Украины. Поддержка поступит в Украину через гуманитарных партнеров ЕС и частично в качестве бюджетной поддержки Правительству Украины.
Об этом говорится в сообщении Европейской комиссии.
Еврокомиссия выделила около 14 миллионов евро из действующего контракта с Польским банком развития Bank Gospodarstwa Krajowego на приобретение школьных автобусов и безопасную доставку украинских детей в школу. Комиссия также запустила общеевропейскую кампанию солидарности по предоставлению Украине школьных автобусов через механизм гражданской защиты ЕС. Всего из ЕС и стран-членов сейчас следует около 240 автобусов, но будет больше.
Пакет пособия на 100 миллионов евро включает:
Комиссия будет работать совместно с украинским правительством и Фондом Елены Зеленской. Комиссия ожидает выделить 66 миллионов евро бюджетной поддержки в течение следующих нескольких недель. ЮНОПС и ПРООН приступили к оценке ущерба объектам для восстановления на местах. Ожидается, что большинство учебных заведений, которые получат этот грант, будут отремонтированы в период с декабря 2022 по сентябрь 2023, до начала следующего учебного года.
В случае гранта ЕС в размере 14 миллионов евро на школьные автобусы Bank Gospodarstwa Krajowego будет сотрудничать со своим партнером на местах, Фондом солидарности Польши, чтобы закупить автобусы в начале 2023 года.
По данным Минобразования, до полномасштабного вторжения РФ школьный автопарк насчитывал 7,03 тысячи автобусов, однако около 500 единиц в результате обстрела были уничтожены или повреждены российским агрессором, более 1,6 тысячи школьных автобусов передано для эвакуации мирных жителей из зон активных боевых действий. По словам министра образования и науки Сергея Шкарлета, минимальная потребность в автобусах на тот момент составила 3,13 тысячи автобусов.
Напомним, в Николаеве не планируют восстанавливать разрушенные школы , будут строить новые, сообщил городской голова Александр Сенкевич.