Первая украинская гимназия имени Николая Аркаса в Николаеве была разрушена в результате российских обстрелов 1 ноября 2022 г.

Европейская Комиссия и Правительство Украины подписали пакет поддержки на сумму 100 миллионов евро для реконструкции и восстановления школьных помещений, поврежденных в результате захватнической войны России против Украины. Поддержка поступит в Украину через гуманитарных партнеров ЕС и частично в качестве бюджетной поддержки Правительству Украины.

Об этом говорится в сообщении Европейской комиссии.

Еврокомиссия выделила около 14 миллионов евро из действующего контракта с Польским банком развития Bank Gospodarstwa Krajowego на приобретение школьных автобусов и безопасную доставку украинских детей в школу. Комиссия также запустила общеевропейскую кампанию солидарности по предоставлению Украине школьных автобусов через механизм гражданской защиты ЕС. Всего из ЕС и стран-членов сейчас следует около 240 автобусов, но будет больше.

Пакет пособия на 100 миллионов евро включает:

34 миллиона евро гуманитарной помощи, из которых 20 миллионов евро направлено через Управление ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) и 14 миллионов евро через Программу развития ООН (ПРООН). Поддержка будет сосредоточена на легком и среднем ремонте, включая ремонт окон, крыш, дверей, канализации и отопления, а также обеспечение оборудованием классов в учебных помещениях и бомбоубежищах.

66 миллионов евро будет предоставлено непосредственно украинскому правительству как поддержка бюджета.

Комиссия будет работать совместно с украинским правительством и Фондом Елены Зеленской. Комиссия ожидает выделить 66 миллионов евро бюджетной поддержки в течение следующих нескольких недель. ЮНОПС и ПРООН приступили к оценке ущерба объектам для восстановления на местах. Ожидается, что большинство учебных заведений, которые получат этот грант, будут отремонтированы в период с декабря 2022 по сентябрь 2023, до начала следующего учебного года.

В случае гранта ЕС в размере 14 миллионов евро на школьные автобусы Bank Gospodarstwa Krajowego будет сотрудничать со своим партнером на местах, Фондом солидарности Польши, чтобы закупить автобусы в начале 2023 года.

По данным Минобразования, до полномасштабного вторжения РФ школьный автопарк насчитывал 7,03 тысячи автобусов, однако около 500 единиц в результате обстрела были уничтожены или повреждены российским агрессором, более 1,6 тысячи школьных автобусов передано для эвакуации мирных жителей из зон активных боевых действий. По словам министра образования и науки Сергея Шкарлета, минимальная потребность в автобусах на тот момент составила 3,13 тысячи автобусов.

Напомним, в Николаеве не планируют восстанавливать разрушенные школы , будут строить новые, сообщил городской голова Александр Сенкевич.