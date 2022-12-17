Преступная группировка, которая организовала в Одессе канал незаконного выезда за рубеж украинских моряков, за 10 месяцев заработала около полумиллиона долларов США.

Об этом сообщают одесские СМИ.

Сообщается, что один из задержанных, соучредитель ООО «Учебный центр специалистов морского транспорта» Валерий Постолатий пошел на сделку со следствием. Он даёт подробные показания, в которой помимо него и председателя общественной организации USU Кристины Король, были задействованы высокопоставленные киевские чиновники. Валерий Постолатий за активное сотрудничество со следствием отпущен под домашний арест.

Готовый пакет фейковых документов заказчики получали от курьера. В пресс-службе СБУ пояснили: «Для коммуникации злоумышленники использовали анонимные мессенджеры и пытались действовать максимально законспирированно».

Стоимость услуг составляла от 7 - 8 тысяч долларов с человека. За 10 месяцев преступной деятельности, группировка заработала полмиллиона долларов.