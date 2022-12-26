Аукцион по продаже офиса АО «МР БАНК» (ранее - «Сбербанк России») состоится в системе Prozorro. Продажа 5 января 2023 года. На торги выставлено бывшее отделение банка в самом центре Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Фонд гарантирования вкладов физлиц.

По данным пресс-службы, в состав лота вошли нежилые помещения, площадью более 1 тыс. кв. г. Здание на ул. Большая Васильковская, 85-87 находится в 500 метрах от станций метро «Олимпийская» и «Дворец Украина». Помещение оборудовано всеми инженерными сетями.

Начальная цена реализации лота составляет 83,35 миллиона гривен. Средства, вырученные от продажи актива, Фонд направит на расчеты с кредиторами АО «МР БАНК».

Торги пройдут по английской модели аукциона. Участие в аукционе могут принять юридические и физические лица, кроме Российской Федерации или лиц, связанных с государством-агрессором. Следить за ходом торгов могут все желающие.

Напомним, в 2021 году российский Сбербанк в Украине был переименован в Международный резервный банк (МР Банк).

Напомним, украинцы смогут видеть на сайте, посвященном пунктам несокрушимости, которые из магазинов, аптек, автозаправок и банков поблизости будут работать в случае отключения электроэнергии.