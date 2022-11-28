Украинцы смогут видеть на сайте, посвященном пунктам несокрушимости, которые из магазинов, аптек, автозаправок и банков поблизости будут работать в случае отключения электроэнергии.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Кирилл Тимошенко сообщил, что в карту на сайте « Несокрушимость» внесены изменения.

Теперь на онлайн-карте будут отображаться три основных категории:

«Пункты несокрушимости» – это места организованные областными властями и ГСЧС, которые имеют генератор (подзарядка гаджетов), тепло, интернет, чай/кофе, аптечку. «Пункты несокрушимости» ответственного бизнеса – здесь есть возможность бесплатно подзарядить гаджеты. Магазины, аптеки, АЗК и отделения банков, которые будут работать при отключении электроэнергии (не предоставляют услуги по подзарядке гаджетов).

Тимошенко добавил: «Будем постоянно инспектировать пункты несокрушимости для контроля их обеспечения. Важно, чтобы люди могли получить все необходимое и рассчитывать на помощь в трудные моменты».