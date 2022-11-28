Украинцы смогут видеть на сайте, посвященном пунктам несокрушимости, которые из магазинов, аптек, автозаправок и банков поблизости будут работать в случае отключения электроэнергии.
Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Кирилл Тимошенко сообщил, что в карту на сайте « Несокрушимость» внесены изменения.
Теперь на онлайн-карте будут отображаться три основных категории:
Тимошенко добавил: «Будем постоянно инспектировать пункты несокрушимости для контроля их обеспечения. Важно, чтобы люди могли получить все необходимое и рассчитывать на помощь в трудные моменты».
Украинцы смогут видеть на сайте, посвященном пунктам несокрушимости, которые из магазинов, аптек, автозаправок и банков поблизости будут работать в случае отключения электроэнергии.
Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Кирилл Тимошенко сообщил, что в карту на сайте « Несокрушимость» внесены изменения.
Теперь на онлайн-карте будут отображаться три основных категории:
Тимошенко добавил: «Будем постоянно инспектировать пункты несокрушимости для контроля их обеспечения. Важно, чтобы люди могли получить все необходимое и рассчитывать на помощь в трудные моменты».