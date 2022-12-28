В течение 2022 года АО «Укргаздобыча» пробурило 47 новых скважин.

Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза» в Telegram.

«47 новых скважин в этом году пробурило Укргаздобычу. Этот показатель практически не отличается от довоенного. 10 месяцев полномасштабной войны, постоянных обстрелов, террора энергетической инфраструктуры сделали наших специалистов еще более мотивированными и злыми», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что темпы добычи на востоке Украины падают, в то же время на западе увеличиваются.

Кроме этого, удалось добиться рекордных показателей бурения.

«В октябре 2022-го буровое подразделение Укргаздобычи – Укрбургаз – установило рекорд по месячной проходке бурения – 30 505 м», – добавили в «Нафтогазе».

Ранее вице-премьер-министр Российской Федерации Александр Новак заявил о готовности возобновить поставки газа в ЕС по газопроводу «Ямал-Европа», ранее остановленному «по политическим мотивам».