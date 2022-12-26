Вице-премьер-министр Российской Федерации Александр Новак заявил о готовности возобновить поставки газа в ЕС по газопроводу «Ямал-Европа», ранее остановленному «по политическим мотивам».

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

По его словам, европейский рынок «остается актуальным, поскольку сохраняется дефицит газа», а у России «есть все возможности для возобновления поставок».

«Например, незадействованным остается трубопровод «Ямал-Европа», остановленный по политическим мотивам», - заявил Новак в интервью.

Вице-премьер РФ также увидел рост спроса на российский газ из Европы.

«Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что спрос на газ есть. Потому мы продолжаем рассматривать Европу как потенциальный рынок сбыта нашей продукции. Понятно, что против нас развернута масштабная кампания, которая закончилась диверсиями против «Северного потока», — рассказал он.

Россия после полномасштабного вторжения в Украину находится в энергетическом противостоянии с Европой. В мае «Газпром» прекратил снабжение проходящим через Польшу газопроводом «Ямал-Европа» и прекратил подачу газа дистрибьютору в Германии. В Москве тогда рассказали, что «Газпром» был вынужден приостановить поставки из-за санкций против своей материнской компании «ЕвроПол ГАЗ». Добавим, что в декабре поставки газа с запада на восток из Германии в Польшу также были временно остановлены.