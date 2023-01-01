Оператор нефтетранспортной системы Украины «Укртранснафта» в итогах 2022 года заявил о реализации реверсной поставки дизельного топлива на украинский участок нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление» из Венгрии в Украину в объеме 114 тысяч тонн.

Об этом сообщает пресс-служба «Укртранснефти».

«В 2022 году компании удалось обеспечить реверс украинского участка нефтепродуктопровода «Самара – Западное направление» для поставки дизельного топлива с территории Венгрии в Украину. Это позволило поддержать топливный рынок Украины в кризисный момент и обеспечить наличие топлива для более чем 2,5 миллиона автовладельцев. В течение этого года по нефтепродуктопроводу было перекачано 114 тысяч тонн дизельного горючего», — говорится в сообщении.

Ранее «Укртранснефть» подписала с Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) договор на управление украинской частью нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление» сроком на 5 лет.

Напомним, вице-премьер-министр Российской Федерации Александр Новак заявил о готовности возобновить поставки газа в ЕС по газопроводу «Ямал-Европа», ранее остановленному «по политическим мотивам».