Антимонопольный комитет Украины решил оштрафовать «Николаевмолпром» за маргарин под видом растительного масла через два года после проверки.

Как сообщили в Антимонопольном комитете, в 2020 году проведена проверка деятельности коммунального предприятия по организации детского питания в Николаеве. Тогда было зафиксировано факт использования «масла», что на 58% состояло из немолочных жиров. В то же время на упаковке этого продукта «Николаевмолпром» назвал свой продукт «маслом сладкосливочное крестьянское 72,5%».

— Также органы Госпродпотребслужбы зафиксировали факт реализации в одной из торговых сетей Украины еще одного продукта производства ООО «Николаевмолпром» – «сырая твердого украинского 50% жира». В составе этого продукта были обнаружены стерины – составляющие растительного жира, — говорится в сообщении.

Однако, как указано на сайте комитета, ООО «Николаевмолпром» оштрафовали на 2 миллиона 57 тысяч 956 гривен только 29 декабря 2022 года.

Также отмечается, что за распространение ложной информации на упаковках «масла»« Николаевмолпром» уже штрафовали в 2016, 2017 и 2019 годах . Фактический состав продукта не соответствовал его наименованию на упаковке, а также составу, предусмотренному действующим законодательством.

Напомним, в феврале 2019 года на Коммунальном производственном предприятии по организации питания в учебных заведениях Николаевского горсовета прошли обыски по причине закупок некачественных продуктов, при которых было зафиксировано хищение бюджетных средств. После обысков в полиции заявили, что поставщиком питания в детские сады Николаева является фиктивная фирма из Одессы.

В полиции сообщили, что продукт, которым кормили детей в садах Николаева, не является сливочным маслом, так как доля молочных жиров составляла менее 1%.

После этого в мэрии Николаева отчитались, что проверили масло, закупленное для школ и детсадов у фирмы, уличенной в фальсификате

В То же время в «Николаевмолпроме» отрицают слова Несмиянова о поставках «молочки» в учебные заведения Николаева и Херсона