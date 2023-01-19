Корпорация Microsoft планирует сократить рабочие места в ряде инженерных подразделений в среду, присоединившись к рядам технологических гигантов, начинающих сокращение, поскольку отрасль готовится к длительному спаду спроса.

Об этом, как пишет «Экономическая правда», сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на ознакомленные источники.

«Масштабы сокращений не удалось узнать, но человек, попросивший не называть ее имя, обсуждая конфиденциальные вопросы, сказал, что сокращение будет значительно больше, чем другие раунды в Microsoft в прошлом году. Эти сокращения коснулись менее 1% работников софтверного гиганта из более 200 000 человек», — пишет агентство.

В последний раз Microsoft проводила сокращения в октябре и июле, а также ликвидировала открытые вакансии и приостановила найм в разных группах.

В то время как технологические аналоги, такие как Amazon. com, Meta Platforms и Salesforce объявили о многотысячных сокращениях за последние несколько месяцев, компания Microsoft пока делает меньшие шаги, чтобы справиться с ухудшением глобальных экономических перспектив и потенциалом длительного замедления спроса на программное обеспечение и услуги.

Представитель Microsoft отказался от комментариев. Упавшие на 23% за последний год акции мало изменились на уровне 240,35 доллара на закрытии в Нью-Йорке во вторник.

Ранее Sky News сообщало, что компания планирует сократить тысячи рабочих мест, а Insider сообщал, что Microsoft может сократить штат рекрутеров на треть.

Напомним, корпорация Microsoft с 10 января приостановила поддержку операционной системы Windows 8.1.