Норвежская энергетическая компания Equinor открыла крупное месторождение газа на шельфе в Норвежском море.

Об этом сообщает энергетическая компания Equinor.

Примерные залежи газового месторождения составляют от 2 млрд до 11 млрд кубометров. Компания подчеркивает, что это первая подобная находка, сделанная на норвежском континентальном шельфе в 2023 году. Кроме того, это первые скважины, пробуренные согласно лицензии на добычу под управлением Equinor, полученной в 2020 году.

Кроме того, компания сообщила, что месторождение расположено неподалеку от имеющейся газодобывающей инфраструктуры, поэтому его можно достаточно быстро ввести в эксплуатацию.

– Нам нужно найти больше газа на NCS. Открытие вблизи существующей инфраструктуры требует меньшего объема коммерческого развития и может быть быстро запущено с низкими выбросами CO2. Вместе с нашими партнерами мы рассмотрим возможность привязки этого открытия к Irpa, для которой мы недавно представили план разработки и эксплуатации, — рассказал Грете Б. Хааланд, старший вице-президент Equinor по разведке и добыче на севере.

В прессрелизе компания напомнила, что Irpa – это подводная разработка, которая связана с платформой Aastad Hansteen. Она продлит срок службы Aasta Hansteen на семь лет и будет способствовать большей активности на базе поставок в Саннесшеен, вертолетной базе в Брённойсунде и организации операций в Харстаде.

Ранее сообщалось, что турецкое буровое судно обнаружило еще одно месторождение газа в Черном море. Объем природного газа в новом месторождении оценивается в 58 млрд кубометров, оклады находятся на глубине 3 тысячи 23 метра.