Турция является неким хабом международного авиасообщения и одним из самых популярных мест для релокации иностранцев. Ненадолго приехать в Турцию можно оформив туристическую визу — документ позволяет находится в стране от 30 до 90 дней.

Однако тем, кто решил там задержаться или вовсе переехать, потребуется вид на жительство, другими словами ikamet. Обладатели разрешения на проживание могут рассчитывать на большинство прав, которые имеют местные жители: работать, отдавать детей в школу, брать кредиты и открывать свой бизнес в стране с уникальным геополитическим расположением.

Как получить ВНЖ в Турции

В прошлом году власти страны выдали больше 1 миллиона ВНЖ иностранным гражданам. В Законе “Об иностранцах и международной защите” указано, что икамет бывает шести видов:

краткосрочный (получают туристы, владельцы недвижимости, студенты местных вузов или иностранцы, которые приехали на лечение в Турцию. Выдается сроком от 1 до 2 лет);

долгосрочный (выдают на неограниченный срок беженцам, переселенцам, а также иностранным гражданам, которые проживают в Турции более 8 лет);

студенческий (выдают на период обучения иностранцам, которые учатся в местных школах, колледжах, получают степень бакалавра, магистра или аспиранта в вузах, либо тем, кто изучает турецкий на специализированных курсах);

семейный (можно получить на срок до 3 лет, вступив в брак с гражданином или гражданкой Турции);

гуманитарный и икамет для жертв торговли людьми (выдают иностранцам, чьи права были нарушены, степень преступления, которое совершено по отношению к гражданину другой страны, определяется властями Турции).

Краткосрочный вид на жительство

Разрешение на проживание сроком до 1 года могут получить научные сотрудники, которые приезжают в Турцию для проведения каких-либо исследований. Кроме того, документ выдают предпринимателям и участникам расследований.

Оформить краткосрочный ВНЖ можно также путем сделки с недвижимостью. Икамет выдают на 1 год с возможностью постоянно его продлевать. Необходимо арендовать жилье на срок от 1 года, а также проживать на территории Турции не менее 180 дней в году.

Вид на жительство в Турции выдают и за покупку недвижимости. Необходимо приобрести объект на сумму не менее $75 000. Такой вид на жительство обязывает иностранца жить на территории страны не менее 6 месяцев в год. После 5 лет проживания в стране можно подать документы на гражданство. Если сумма вложений в недвижимость будет меньше, то иностранец сможет претендовать лишь на туристический ВНЖ, а значит будет лишен право официально устроиться на работу.

Примерно за такие же инвестиции можно получить также гражданство одной из стран Карибского бассейна. К примеру, вложив от $150 000 иностранец может рассчитывать на паспорт Гренады.

Инвестиции в экономику Турции

Для тех, кто не имеет возможности переехать в Турцию путем заключения брака, поступления в вуз или открытия бизнеса, либо на оформление всех документов просто-напросто нет времени, существует самый быстрый и простой способ получить ВНЖ. Более того, можно рассчитывать даже на гражданство. Для этого необходимо выбрать один из предложенных местными властями вариант:

открыть свою фирму и создать не менее 50 рабочих мест для граждан Турции;

купить жилье на сумму от $400 000 (в течение 3 лет недвижимость нельзя продавать, однако можно сдавать в аренду);

вложить от $500 000 в ценные бумаги.

Документы, которые нужны для оформления ВНЖ

Чтобы оформить ВНЖ, необходимо подать в миграционную службу такие документы:

анкету (форма заполняется онлайн);

квитанцию об уплате госпошлины;

фотографии;

загранпаспорт;

медстраховку;

свидетельство о заключение брака и о рождении детей с апостилем — международной печатью, которая подтверждает подлинность документов;

бумаги, подтверждающие достаточный уровень финансов;

турецкий ИНН;

турецкую сим.

В некоторых случаях потребуется также свидетельство о праве собственности на жилье в Турции, а также справка из Кадастрового управления.

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