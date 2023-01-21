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Турция является неким хабом международного авиасообщения и одним из самых популярных мест для релокации иностранцев. Ненадолго приехать в Турцию можно оформив туристическую визу — документ позволяет находится в стране от 30 до 90 дней.
Однако тем, кто решил там задержаться или вовсе переехать, потребуется вид на жительство, другими словами ikamet. Обладатели разрешения на проживание могут рассчитывать на большинство прав, которые имеют местные жители: работать, отдавать детей в школу, брать кредиты и открывать свой бизнес в стране с уникальным геополитическим расположением.
В прошлом году власти страны выдали больше 1 миллиона ВНЖ иностранным гражданам. В Законе “Об иностранцах и международной защите” указано, что икамет бывает шести видов:
Разрешение на проживание сроком до 1 года могут получить научные сотрудники, которые приезжают в Турцию для проведения каких-либо исследований. Кроме того, документ выдают предпринимателям и участникам расследований.
Оформить краткосрочный ВНЖ можно также путем сделки с недвижимостью. Икамет выдают на 1 год с возможностью постоянно его продлевать. Необходимо арендовать жилье на срок от 1 года, а также проживать на территории Турции не менее 180 дней в году.
Вид на жительство в Турции выдают и за покупку недвижимости. Необходимо приобрести объект на сумму не менее $75 000. Такой вид на жительство обязывает иностранца жить на территории страны не менее 6 месяцев в год. После 5 лет проживания в стране можно подать документы на гражданство. Если сумма вложений в недвижимость будет меньше, то иностранец сможет претендовать лишь на туристический ВНЖ, а значит будет лишен право официально устроиться на работу.
Примерно за такие же инвестиции можно получить также гражданство одной из стран Карибского бассейна. К примеру, вложив от $150 000 иностранец может рассчитывать на паспорт Гренады.
Для тех, кто не имеет возможности переехать в Турцию путем заключения брака, поступления в вуз или открытия бизнеса, либо на оформление всех документов просто-напросто нет времени, существует самый быстрый и простой способ получить ВНЖ. Более того, можно рассчитывать даже на гражданство. Для этого необходимо выбрать один из предложенных местными властями вариант:
Чтобы оформить ВНЖ, необходимо подать в миграционную службу такие документы:
В некоторых случаях потребуется также свидетельство о праве собственности на жилье в Турции, а также справка из Кадастрового управления.
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Турция является неким хабом международного авиасообщения и одним из самых популярных мест для релокации иностранцев. Ненадолго приехать в Турцию можно оформив туристическую визу — документ позволяет находится в стране от 30 до 90 дней.
Однако тем, кто решил там задержаться или вовсе переехать, потребуется вид на жительство, другими словами ikamet. Обладатели разрешения на проживание могут рассчитывать на большинство прав, которые имеют местные жители: работать, отдавать детей в школу, брать кредиты и открывать свой бизнес в стране с уникальным геополитическим расположением.
В прошлом году власти страны выдали больше 1 миллиона ВНЖ иностранным гражданам. В Законе “Об иностранцах и международной защите” указано, что икамет бывает шести видов:
Разрешение на проживание сроком до 1 года могут получить научные сотрудники, которые приезжают в Турцию для проведения каких-либо исследований. Кроме того, документ выдают предпринимателям и участникам расследований.
Оформить краткосрочный ВНЖ можно также путем сделки с недвижимостью. Икамет выдают на 1 год с возможностью постоянно его продлевать. Необходимо арендовать жилье на срок от 1 года, а также проживать на территории Турции не менее 180 дней в году.
Вид на жительство в Турции выдают и за покупку недвижимости. Необходимо приобрести объект на сумму не менее $75 000. Такой вид на жительство обязывает иностранца жить на территории страны не менее 6 месяцев в год. После 5 лет проживания в стране можно подать документы на гражданство. Если сумма вложений в недвижимость будет меньше, то иностранец сможет претендовать лишь на туристический ВНЖ, а значит будет лишен право официально устроиться на работу.
Примерно за такие же инвестиции можно получить также гражданство одной из стран Карибского бассейна. К примеру, вложив от $150 000 иностранец может рассчитывать на паспорт Гренады.
Для тех, кто не имеет возможности переехать в Турцию путем заключения брака, поступления в вуз или открытия бизнеса, либо на оформление всех документов просто-напросто нет времени, существует самый быстрый и простой способ получить ВНЖ. Более того, можно рассчитывать даже на гражданство. Для этого необходимо выбрать один из предложенных местными властями вариант:
Чтобы оформить ВНЖ, необходимо подать в миграционную службу такие документы:
В некоторых случаях потребуется также свидетельство о праве собственности на жилье в Турции, а также справка из Кадастрового управления.
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