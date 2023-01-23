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Европейский Союз в понедельник, 23 января, одобрил седьмой транш в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, направляемого на военную поддержку Украины.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
Договоренность о седьмом транше была достигнута в ходе встречи 27 министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.
По словам источников, пакет помощи в размере 500 миллионов евро был одобрен с дополнительными 45 миллионами на оборудование для военной тренировочной миссии ЕС в Украине.
Напомним, ранее Евросоюз объявил о предоставлении Украине первого транша макрофинансовой помощи в 3 миллиарда евро.
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Европейский Союз в понедельник, 23 января, одобрил седьмой транш в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, направляемого на военную поддержку Украины.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
Договоренность о седьмом транше была достигнута в ходе встречи 27 министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.
По словам источников, пакет помощи в размере 500 миллионов евро был одобрен с дополнительными 45 миллионами на оборудование для военной тренировочной миссии ЕС в Украине.
Напомним, ранее Евросоюз объявил о предоставлении Украине первого транша макрофинансовой помощи в 3 миллиарда евро.