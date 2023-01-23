Европейский Союз в понедельник, 23 января, одобрил седьмой транш в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, направляемого на военную поддержку Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Договоренность о седьмом транше была достигнута в ходе встречи 27 министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

По словам источников, пакет помощи в размере 500 миллионов евро был одобрен с дополнительными 45 миллионами на оборудование для военной тренировочной миссии ЕС в Украине.

Напомним, ранее Евросоюз объявил о предоставлении Украине первого транша макрофинансовой помощи в 3 миллиарда евро.