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За время полномасштабной войны российские войска нанесли инфраструктуре Украины ущерб на 137,8 миллиарда долларов (по стоимости замещения).
Об этом сообщается в отчете KSE Institute.
Ущерб был подсчитан на декабрь 2022 года. По сравнению с последними расчетами по состоянию на ноябрь 2022 года общая сумма убытков выросла почти на 2 миллиарда долларов.
— По оценке экспертов проекта KSE «Россия заплатит» наибольший рост убытков по итогам декабря связан с увеличением потерь от разрушения жилищного фонда, учебных заведений и объектов сфер культуры, религии и спорта, — говорится в сообщении.
Ущерб от разрушений жилищного фонда оценивается в 54 млрд долларов. За декабрь эта сумма выросла еще на 1,5 миллиарда долларов. Наиболее пострадавшими от войны сферами остаются также инфраструктура, с нанесенным ущербом на 35.6 млрд долларов, промышленность и потери предприятий — 13 млрд долларов.
Россия продолжает наносить разрушения и образовательным учреждениям Украины. Сумма ущерба этой сферы выросла на 400 млн долларов и составляет 8.6 млрд долларов. В результате боевых действий уже повреждено или разрушено более 3 тысяч образовательных учреждений, среди них: 1.4 тыс — среднего образования, 865 — дошкольного, 505 — высшего образования. Еще на 100 млн долларов выросли убытки, которые из-за войны нанесены учреждениями сфер культуры, спорта и религии, и оцениваются в 2.2 млрд долларов.
Отмечается, что оценка прямых физических повреждений проведена в рамках Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны аналитической командой Киевской школы экономики (KSE) при поддержке правительства Великобритании (UK Aid) совместно с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры, Министерством здравоохранения, Минреинтеграции и в сотрудничестве с другими профильными министерствами и Национальным банком Украины.
Напомним, что николаевский городской голова Александр Сенкевич во время Всемирного экономического форума в Давосе рассказал, что город беспощадно обстреливали российские войска, ущерб от нанесенных разрушений составляет около 900 миллионов евро.
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За время полномасштабной войны российские войска нанесли инфраструктуре Украины ущерб на 137,8 миллиарда долларов (по стоимости замещения).
Об этом сообщается в отчете KSE Institute.
Ущерб был подсчитан на декабрь 2022 года. По сравнению с последними расчетами по состоянию на ноябрь 2022 года общая сумма убытков выросла почти на 2 миллиарда долларов.
— По оценке экспертов проекта KSE «Россия заплатит» наибольший рост убытков по итогам декабря связан с увеличением потерь от разрушения жилищного фонда, учебных заведений и объектов сфер культуры, религии и спорта, — говорится в сообщении.
Ущерб от разрушений жилищного фонда оценивается в 54 млрд долларов. За декабрь эта сумма выросла еще на 1,5 миллиарда долларов. Наиболее пострадавшими от войны сферами остаются также инфраструктура, с нанесенным ущербом на 35.6 млрд долларов, промышленность и потери предприятий — 13 млрд долларов.
Россия продолжает наносить разрушения и образовательным учреждениям Украины. Сумма ущерба этой сферы выросла на 400 млн долларов и составляет 8.6 млрд долларов. В результате боевых действий уже повреждено или разрушено более 3 тысяч образовательных учреждений, среди них: 1.4 тыс — среднего образования, 865 — дошкольного, 505 — высшего образования. Еще на 100 млн долларов выросли убытки, которые из-за войны нанесены учреждениями сфер культуры, спорта и религии, и оцениваются в 2.2 млрд долларов.
Отмечается, что оценка прямых физических повреждений проведена в рамках Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны аналитической командой Киевской школы экономики (KSE) при поддержке правительства Великобритании (UK Aid) совместно с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры, Министерством здравоохранения, Минреинтеграции и в сотрудничестве с другими профильными министерствами и Национальным банком Украины.
Напомним, что николаевский городской голова Александр Сенкевич во время Всемирного экономического форума в Давосе рассказал, что город беспощадно обстреливали российские войска, ущерб от нанесенных разрушений составляет около 900 миллионов евро.