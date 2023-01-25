Столичная прокуратура передала на нужды Вооруженных сил Украины более 52 млн грн арестованных средств российской чайной компании.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Установлено, что в Киеве и территории других регионов Украины осуществляют деятельность предприятия, которые занимаются производством и продажей чая. Конечными бенефициарными владельцами компаний являются резиденты России.
— Деятельность этих компаний и подконтрольных им субъектов хозяйствования исследуется на предмет причастности к финансированию действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины и присвоение имущества (ч. 2 ст. 110-2 (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса), — говорится в сообщении.
По ходатайству окружной прокуратуры банковские счета этих обществ арестованы, а 52 млн грн, размещенные на них, передано в пользу ВСУ.
В издании LB отмечают, что в судебном реестре сообщается, что речь идет о компании Орими Украина, которая в конце декабря сменила название на ТС Трейд. В июне прошлого года на счетах Орими Украина и связанных с ней компаний Орими Трейд ЛТД и Эксимтрейд арестовали 53,17 млн. грн.
Орими Украина (ТС Трейд) является производителем чая и кофе. Продукция выпускается под зарегистрированными в Украине торговыми марками Greenfield, TESS, Принцесса Гита, Принцесса Канди, Принцесса Нури, Ява Принцесса, Jardin, Piazza del Caffe и Жокей. Владелец компании – Вероника Касьяненко, родственница российского миллиардера Сергея Касьяненко.
Напомним, что Суд наложил арест на два самолета АН 148, принадлежащих российскому акционерному обществу. Их стоимость составляет 10 млн. евро.
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Столичная прокуратура передала на нужды Вооруженных сил Украины более 52 млн грн арестованных средств российской чайной компании.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Установлено, что в Киеве и территории других регионов Украины осуществляют деятельность предприятия, которые занимаются производством и продажей чая. Конечными бенефициарными владельцами компаний являются резиденты России.
— Деятельность этих компаний и подконтрольных им субъектов хозяйствования исследуется на предмет причастности к финансированию действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины и присвоение имущества (ч. 2 ст. 110-2 (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса), — говорится в сообщении.
По ходатайству окружной прокуратуры банковские счета этих обществ арестованы, а 52 млн грн, размещенные на них, передано в пользу ВСУ.
В издании LB отмечают, что в судебном реестре сообщается, что речь идет о компании Орими Украина, которая в конце декабря сменила название на ТС Трейд. В июне прошлого года на счетах Орими Украина и связанных с ней компаний Орими Трейд ЛТД и Эксимтрейд арестовали 53,17 млн. грн.
Орими Украина (ТС Трейд) является производителем чая и кофе. Продукция выпускается под зарегистрированными в Украине торговыми марками Greenfield, TESS, Принцесса Гита, Принцесса Канди, Принцесса Нури, Ява Принцесса, Jardin, Piazza del Caffe и Жокей. Владелец компании – Вероника Касьяненко, родственница российского миллиардера Сергея Касьяненко.
Напомним, что Суд наложил арест на два самолета АН 148, принадлежащих российскому акционерному обществу. Их стоимость составляет 10 млн. евро.