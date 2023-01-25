Мойка для кухни – непременный атрибут функционального пространства. Сантехнический прибор необходим для мытья посуды и рук, подготовки продуктов для приготовления. Производители предлагают оборудование разного размера и формы, габариты, которые удовлетворят все потребности пользователя. Это обеспечивает покупателям магазина Фокстрот в Одессе свободу выбора. Предлагаем несколько рекомендаций по выбору угловой мойки для маленькой квадратной кухни.

Какие мойки бывают

Угловая мойка помогает организовать пространство по принципу рабочего треугольника, состоящего из плиты, холодильника, раковины. Это самый лучший вариант для малогабаритных квартир. Мойка в этой геометрической фигуре находится в углу помещения. В этом случае расстояние между плитой, холодильником и раковиной примерно одинаково, что способствует комфортному приготовлению пищи и выполнению других домашних дел.

Классификация кухонных моек выделяет группы изделий по материалу, дизайну, форме, размерам, способу установки. Рассмотрим некоторые критерии:

Овальные модели – компактные. Отсутствие углов делает их зрительно меньше. При достаточной глубине овальная мойка имеет большой внутренний объем. Это предотвращает разбрызгивание воды. Овальные и круглые мойки сочетаются с мебелью, имеющей обтекаемую форму.

Мойка прямоугольной формы – классика. Это универсальное решение, подходящее для большинства интерьеров.

Мойка с тумбой увеличивает полезную площадь – под раковиной есть полки для установки мусорного ведра, бутылок со средствами бытовой химии.

Важный параметр – материал изготовления:

Мойки из нержавеющей стали устойчивы к механическим повреждениям и коррозии. Их срок службы – более 30 лет.

Сантехническое оборудование из искусственного камня – эксклюзивный вариант для презентабельной кухни. Изделия выглядят дорого и эстетично, часто становятся акцентом интерьера. Материал инертен к химическим веществам. Недостатки – высокая стоимость и большой вес. Мойку непросто доставить и установить.

Мойки из фарфора и санфаянса красивые, долговечные. Минус – относительная хрупкость. При сильном механическом воздействии изделие треснет.

По способу установки раковины бывают встроенные и накладные. Встраиваемая мойка для кухни устанавливается в вырезанное отверстие в столешнице. Накладные мойки для кухни монтируются на поверхности тумбы-основания. Второй вариант – оптимальное решение для модульных кухонных гарнитуров.