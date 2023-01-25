Мойка для кухни – непременный атрибут функционального пространства. Сантехнический прибор необходим для мытья посуды и рук, подготовки продуктов для приготовления. Производители предлагают оборудование разного размера и формы, габариты, которые удовлетворят все потребности пользователя. Это обеспечивает покупателям магазина Фокстрот в Одессе свободу выбора. Предлагаем несколько рекомендаций по выбору угловой мойки для маленькой квадратной кухни.
Угловая мойка помогает организовать пространство по принципу рабочего треугольника, состоящего из плиты, холодильника, раковины. Это самый лучший вариант для малогабаритных квартир. Мойка в этой геометрической фигуре находится в углу помещения. В этом случае расстояние между плитой, холодильником и раковиной примерно одинаково, что способствует комфортному приготовлению пищи и выполнению других домашних дел.
Классификация кухонных моек выделяет группы изделий по материалу, дизайну, форме, размерам, способу установки. Рассмотрим некоторые критерии:
Важный параметр – материал изготовления:
По способу установки раковины бывают встроенные и накладные. Встраиваемая мойка для кухни устанавливается в вырезанное отверстие в столешнице. Накладные мойки для кухни монтируются на поверхности тумбы-основания. Второй вариант – оптимальное решение для модульных кухонных гарнитуров.
|
Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
|
Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
Мойка для кухни – непременный атрибут функционального пространства. Сантехнический прибор необходим для мытья посуды и рук, подготовки продуктов для приготовления. Производители предлагают оборудование разного размера и формы, габариты, которые удовлетворят все потребности пользователя. Это обеспечивает покупателям магазина Фокстрот в Одессе свободу выбора. Предлагаем несколько рекомендаций по выбору угловой мойки для маленькой квадратной кухни.
Угловая мойка помогает организовать пространство по принципу рабочего треугольника, состоящего из плиты, холодильника, раковины. Это самый лучший вариант для малогабаритных квартир. Мойка в этой геометрической фигуре находится в углу помещения. В этом случае расстояние между плитой, холодильником и раковиной примерно одинаково, что способствует комфортному приготовлению пищи и выполнению других домашних дел.
Классификация кухонных моек выделяет группы изделий по материалу, дизайну, форме, размерам, способу установки. Рассмотрим некоторые критерии:
Важный параметр – материал изготовления:
По способу установки раковины бывают встроенные и накладные. Встраиваемая мойка для кухни устанавливается в вырезанное отверстие в столешнице. Накладные мойки для кухни монтируются на поверхности тумбы-основания. Второй вариант – оптимальное решение для модульных кухонных гарнитуров.