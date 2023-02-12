Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило рейтинг Украины с Caa3 в Ca. Эксперты также изменили прогноз с негативного на стабильный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства.

Рейтинг был снижен после оценки рисков, вызванных последствиями полномасштабного вторжения РФ в Украину. Среди основных рисков эксперты агентства называют сокращение устойчивости госдолга страны и рост вероятности реструктуризации долгов с потерями для кредиторов частного сектора.

Стоит отметить, что у Moody's изменили дальнейший прогноз с негативного на стабильный. В то же время, аналитики оценивают дальнейшее снижение рейтинга как возможное при усилении войны и росте ущерба, нанесенного экономике Украины.

Ключевым фактором снижения рейтингов Украины к Ca является рост рисков устойчивости государственного долга на фоне продолжающейся войны и ее последствий для экономики и финансового сектора.

В отличие от рейтинга Саа, долговые обязательства с рейтингом Ca высокоспекулятивны и, вероятно, близки к дефолту. При этом существует определенная вероятность выплаты основной суммы долга и процентов по нему.

По оценкам Moody's реальный ВВП Украины сократился примерно на 30% в 2022 году. Хотя частный сектор продемонстрировал определенную устойчивость и постепенно адаптировался к сложным обстоятельствам, война нанесет долгосрочный ущерб производственному потенциалу ключевых секторов экономики, в частности, в результате недавней интенсификации военных атак на критически важные объекты инфраструктуры.

Предполагаемый ущерб инфраструктуре на декабрь 2022 года составил 138 миллиардов долларов, что эквивалентно 70% ВВП 2021 года.