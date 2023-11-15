Державний департамент США надасть 1 мільйон доларів Міжнародному центру із переслідування за злочин агресії проти України (ICPA), який працює в Гаазі.
Про це йдеться на сайті Державного департаменту.
Зазначається, що прокурори з різних правових систем, включно з американською, вже працюють разом в ICPA, щоб «отримувати ключові докази та обмінюватися ними, а також проводити надійні та незалежні розслідування».
«ICPA сприятиме розслідуванню агресивної війни РФ, забезпечуючи форум для співпраці України та країн-партнерів у створенні найвагоміших доказів для майбутнього судового переслідування», —йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що наразі в Україні розслідуються 265 проваджень щодо воєнних злочинів РФ проти довкілля, 14 з них — за фактами екоциду.
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Державний департамент США надасть 1 мільйон доларів Міжнародному центру із переслідування за злочин агресії проти України (ICPA), який працює в Гаазі.
Про це йдеться на сайті Державного департаменту.
Зазначається, що прокурори з різних правових систем, включно з американською, вже працюють разом в ICPA, щоб «отримувати ключові докази та обмінюватися ними, а також проводити надійні та незалежні розслідування».
«ICPA сприятиме розслідуванню агресивної війни РФ, забезпечуючи форум для співпраці України та країн-партнерів у створенні найвагоміших доказів для майбутнього судового переслідування», —йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що наразі в Україні розслідуються 265 проваджень щодо воєнних злочинів РФ проти довкілля, 14 з них — за фактами екоциду.