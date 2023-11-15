Кабінет Міністрів прийняв зміни до двох постанов, якими актуалізував вартість платних номерних знаків.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.

На підставі аналізу з використанням методу попиту та пропозиції для платних номерних знаків на визначені цифрові комбінації для мопедів, причепів, мотоциклів встановили єдину вартість — 2 тисячі гривень.

З урахуванням високого попиту й обмеженої пропозиції змінили вартість окремих платних номерних знаків:

0001, 0007 та 7777 — 80 тисяч гривень;

чотири одинакові цифри (окрім 6666 та 7777) — 50 тисяч гривень;

послідовні комбінації цифр від 0002 до 0005, 0008 та 0009 — 50 тисяч гривень;

двох послідовних пар однакових цифр — 15 000 тисяч гривень;

з послідовних цифр 0123 та 1234 — 15 тисяч гривень;

починаються із двох нулів, а наступні цифри не однакові — 10 тисяч гривень.

Також ураховуючи низький попит і високу пропозицію суттєво зменшили вартість платних номерних знаків із цифрою «6», а саме:

цифр 0006 та 6666 — 10 тисяч гривень;

із чотирьох цифр — двох послідовних пар однакових цифр, одна з яких 66 — 4 тисячі гривень;

із чотирьох цифр, три з яких 6 та розташовані підряд — 4 тисячі гривень.

Оновлена вартість платних номерних знаків вказана без урахування ПДВ, і стосується автомобілів та автобусів.

«Зауважу, що платні цифрові комбінації номерних знаків видаються виключно за бажанням особи. Водночас переважна більшість номерних знаків (цифрових комбінацій) є безкоштовними», — наголосив чиновник.

Вартість платних номерних знаків переглянули після запровадження опції онлайн вибору та бронювання номерних знаків через Електронний кабінет водія. Менш як за чотири місяці від впровадження цієї опції нею скористалися понад 15 тисяч разів.

Заступник очільника МВС анонсував, що наступним кроком буде доставка номерних знаків поштою та надання можливості субʼєктам господарювання виготовляти номерні знаки встановленого зразка.

Нагадаємо, в Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху: букву «У» вирішили замінити на букву «Н».