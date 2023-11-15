Кабінет Міністрів прийняв зміни до двох постанов, якими актуалізував вартість платних номерних знаків.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.
На підставі аналізу з використанням методу попиту та пропозиції для платних номерних знаків на визначені цифрові комбінації для мопедів, причепів, мотоциклів встановили єдину вартість — 2 тисячі гривень.
З урахуванням високого попиту й обмеженої пропозиції змінили вартість окремих платних номерних знаків:
Також ураховуючи низький попит і високу пропозицію суттєво зменшили вартість платних номерних знаків із цифрою «6», а саме:
Оновлена вартість платних номерних знаків вказана без урахування ПДВ, і стосується автомобілів та автобусів.
«Зауважу, що платні цифрові комбінації номерних знаків видаються виключно за бажанням особи. Водночас переважна більшість номерних знаків (цифрових комбінацій) є безкоштовними», — наголосив чиновник.
Вартість платних номерних знаків переглянули після запровадження опції онлайн вибору та бронювання номерних знаків через Електронний кабінет водія. Менш як за чотири місяці від впровадження цієї опції нею скористалися понад 15 тисяч разів.
Заступник очільника МВС анонсував, що наступним кроком буде доставка номерних знаків поштою та надання можливості субʼєктам господарювання виготовляти номерні знаки встановленого зразка.
Нагадаємо, в Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху: букву «У» вирішили замінити на букву «Н».
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Кабінет Міністрів прийняв зміни до двох постанов, якими актуалізував вартість платних номерних знаків.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.
На підставі аналізу з використанням методу попиту та пропозиції для платних номерних знаків на визначені цифрові комбінації для мопедів, причепів, мотоциклів встановили єдину вартість — 2 тисячі гривень.
З урахуванням високого попиту й обмеженої пропозиції змінили вартість окремих платних номерних знаків:
Також ураховуючи низький попит і високу пропозицію суттєво зменшили вартість платних номерних знаків із цифрою «6», а саме:
Оновлена вартість платних номерних знаків вказана без урахування ПДВ, і стосується автомобілів та автобусів.
«Зауважу, що платні цифрові комбінації номерних знаків видаються виключно за бажанням особи. Водночас переважна більшість номерних знаків (цифрових комбінацій) є безкоштовними», — наголосив чиновник.
Вартість платних номерних знаків переглянули після запровадження опції онлайн вибору та бронювання номерних знаків через Електронний кабінет водія. Менш як за чотири місяці від впровадження цієї опції нею скористалися понад 15 тисяч разів.
Заступник очільника МВС анонсував, що наступним кроком буде доставка номерних знаків поштою та надання можливості субʼєктам господарювання виготовляти номерні знаки встановленого зразка.
Нагадаємо, в Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху: букву «У» вирішили замінити на букву «Н».