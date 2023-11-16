Росіяни намагаються зламати телефони українців через месенджер Signal.
Про це повідомляють у Повітряних силах.
«Багато військовослужбовців користуються сьогодні найбільш захищеним від росіян месенджером SIGNAL. Але й тут ворог або інші зловмисники намагаються отримати доступ до вашого гаджета, персональних даних і, здавалося б, конфіденційних листувань», — йдеться в повідомленні.
Повітряні сили опублікували скріншоти прикладів, як окупанти здійснюють злам.
«Будьте пильні! Нічого нікому не надсилайте! Кібербезпека, як і медіаграмотність, мають велике значення!», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно у Чехії сайти Міністерства внутрішніх справ, поліції та пожежників були недоступні близько двох годин через кібератаку, за якою стоїть проросійська група хакерів NoName057.
Росіяни намагаються зламати телефони українців через месенджер Signal.
Про це повідомляють у Повітряних силах.
«Багато військовослужбовців користуються сьогодні найбільш захищеним від росіян месенджером SIGNAL. Але й тут ворог або інші зловмисники намагаються отримати доступ до вашого гаджета, персональних даних і, здавалося б, конфіденційних листувань», — йдеться в повідомленні.
Повітряні сили опублікували скріншоти прикладів, як окупанти здійснюють злам.
«Будьте пильні! Нічого нікому не надсилайте! Кібербезпека, як і медіаграмотність, мають велике значення!», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно у Чехії сайти Міністерства внутрішніх справ, поліції та пожежників були недоступні близько двох годин через кібератаку, за якою стоїть проросійська група хакерів NoName057.