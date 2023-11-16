Росіяни намагаються зламати телефони українців через месенджер Signal.

Про це повідомляють у Повітряних силах.

«Багато військовослужбовців користуються сьогодні найбільш захищеним від росіян месенджером SIGNAL. Але й тут ворог або інші зловмисники намагаються отримати доступ до вашого гаджета, персональних даних і, здавалося б, конфіденційних листувань», — йдеться в повідомленні.

Повітряні сили опублікували скріншоти прикладів, як окупанти здійснюють злам.

«Будьте пильні! Нічого нікому не надсилайте! Кібербезпека, як і медіаграмотність, мають велике значення!», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у Чехії сайти Міністерства внутрішніх справ, поліції та пожежників були недоступні близько двох годин через кібератаку, за якою стоїть проросійська група хакерів NoName057.