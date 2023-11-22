Господарський суд Києва 22 листопада вирішив відкрити провадження у справі про банкрутство компанії Міжнародні авіалінії України (МАУ).

Про це відомо з засідання суду, пише «Економічна правда».

Раніше, 31 жовтня, державний «Укрексімбанк» подав позов до Госпсуду міста Києва про визнання банкрутом компанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ).

За результатами засідання було відкрито провадження у справі про банкрутство МАУ, а також судом визнано грошові вимоги банку.

Розпорядником майна МАУ призначено арбітражного керуючого Тетяну Носенко.

Рішення має бути опубліковане 23 листопада.

Майно авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», яка до повномасштабного російського вторгнення була найбільшою в Україні, розпродують на аукціонах державного підприємства «СЕТАМ».

Майно авіакомпанії розпродають дешевше «ринку», що може свідчити про підготовку до оголошення про банкрутство авіакомпанії вже до кінця цього року.

У 2022 році «МАУ» припинила польоти на тлі конфлікту партнерів Арона Майберга та Ігоря Коломойського.

У 2023 році три літаки з парку МАУ перейшли у флот української авіакомпанії «Роза Вітрів», яку також пов’язують з Ігорем Коломойським.

У квітні 2023 року повідомлялось, що компанією «Міжнародні авіалінії України» буде керувати група олігарха Ігоря Коломойського — його партнер Арон Майберг вийшов з засновників МАУ.

Нагадаємо, на початку березня 2022 року на території Миколаївського міжнародного аеропорту розгорнулися запеклі бої між Збройними силами України та російськими окупантами.

Українським захисникам вдалося відбити атаки ворога і не дати йому зайняти позиції у важливій стратегічній точці. Проте в результаті битви аеропорт зазнав руйнівних обстрілів з боку російських військ і фактично втратив нікчему.