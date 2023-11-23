Верховна рада ухвалила закон про відповідальне кредитування, який обмежує розмір відсоткових ставок та посилює вимоги до кредиторів.

Про це повідомив голова Нацбанку України Андрій Пишний.

«Те, як сьогодні надаються мікрокредити, — це фактичне нехтування прав споживачів, підштовхування їх до боргової ями, надприбуткова бізнес-модель для фінустанов, яка фактично калічить життя людей», — написав він.

За його словами, сьогодні є явний перегин на користь кредитора, а це робить абсолютно цивілізовану фінансову послугу, яка має допомагати людям у різних життєвих обставинах, непідйомним борговим ярмом, яке тисне і на споживача, і часто на усю його родину.

Ухвалений Радою 22 листопада закон запроваджує граничну вартість кредиту. Тобто будуть встановлені граничні розміри процентних ставок — не більше 1% на день. Дійти до цього показника планують поетапно упродовж 8 місяців: перші 4 місяці ставка 2,5%, наступні 4 місяці — 1,5%, а далі — не більше 1%. Сьогодні ці цифри нічим не обмежені і іноді сягають тисяч відсотків річних.

Також він дасть можливість НБУ встановлювати мінімальні вимоги до перевірки кредитоспроможності позичальника з боку фінансових компаній, що дозволить якісно зменшити боргове навантаження на одного позичальника. Тому «нічні кредити за 1 хвилину» залишаться в минулому.

Закон забороняє кредитору в односторонньому порядку автоматично продовжувати строк користування кредитом. Адже споживач через неуважність може не знати, що вже пішов «на наступне коло», а кредитор не спішить про це повідомляти. Усі платежі мають бути озвучені споживачеві.

Крім того, закон передбачає додаткові штрафні санкції за порушення встановлених вимог.

Нагадаємо, Рада підвищила податок на прибуток для банків до 50%.