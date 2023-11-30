Два миколаївці привласни собі кошти, які пожертвував румунський благодійний фонд.

Миколаївська обласна прокуратура скерувала стосовно них обвинуальний акт до суду за фактами привласнення благодійної пожертви та незаконних дій з документами для «відмивання» грошей.

За даними слідства, брат з сестрою у 2022 році під приводом придбання будівельного інструменту для ліквідації наслідків ракетних ударів військами РФ по Миколаєву та області отримали пожертву від румунського благодійного фонду у сумі понад один мільйон гривень.

Згодом, вони проводили кошти через юридичних та фізичних осіб підприємців, нібито купуючи товар, аби легалізувати операції. Таким чином забирали кошти собі.

Нагадаємо, що СБУ викрила посадовців Міноборони на розкраданні бюджетних грошей під час будівництва казарм для військовослужбовців на території Миколаївського гарнізону.