СБУ разоблачила должностных лиц Минобороны на хищении бюджетных денег во время строительства казарм для военнослужащих на территории Николаевского гарнизона.

Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что к схеме хищения причастны бывший руководитель Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ и старший офицер отдела технического надзора за строительством этого управления.

- Они являются организаторами схемы хищения более 5 миллионов гривен на строительстве казарм для военнослужащих на территории Николаевского гарнизона , - говорится в сообщении.

По данным следствия, для реализации соглашения руководитель управления заключил несколько договоров с коммерческой структурой по выполнению ремонтно-строительных работ.

Согласно подписанным документам, подрядчик должен был осуществить капитальный ремонт кровли, инженерных сетей электроснабжения, водопровода и канализации в жилых сооружениях. Впрочем, соответствующие работы коммерсанты проделали не в полном объеме, а перечисленные бюджетные деньги участники схемы вывели в тень. Таким образом, казармы остались непригодными для обитания военнослужащих.



Инициированная Службой безопасности строительно-техническая и экономическая экспертизы подтвердили факты преступной деятельности. Во время обысков в помещениях Главного управления имущества и ресурсов Минобороны, являющегося правопреемником Главного квартирно-эксплуатационного управления, и по адресам проживания девяти фигурантов в Киеве и Виннице, правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию с доказательствами сделки.

Работнику отдела технического надзора за строительством Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).



Продолжается расследование привлечения к ответственности всех организаторов и участников хищения денег, выделенных на оборону нашего государства.

Напомним, недавно СМИ опубликовали расследование, в котором утверждалось, что якобы Минобороны закупает продукты для ВСУ по завышенным ценам. В связи с этим были уволены экс-заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и директор департамента госзакупок Министерства обороны Богдан Хмельницкий. Позже суд арестовал обоих экс-чиновников.

Также СБУ ликвидировала схемы хищения бюджетных средств на питании украинских военных более чем на 100 миллионов гривен.