СБУ разоблачила должностных лиц Минобороны на хищении бюджетных денег во время строительства казарм для военнослужащих на территории Николаевского гарнизона.
Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что к схеме хищения причастны бывший руководитель Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ и старший офицер отдела технического надзора за строительством этого управления.
- Они являются организаторами схемы хищения более 5 миллионов гривен на строительстве казарм для военнослужащих на территории Николаевского гарнизона , - говорится в сообщении.
По данным следствия, для реализации соглашения руководитель управления заключил несколько договоров с коммерческой структурой по выполнению ремонтно-строительных работ.
Согласно подписанным документам, подрядчик должен был осуществить капитальный ремонт кровли, инженерных сетей электроснабжения, водопровода и канализации в жилых сооружениях. Впрочем, соответствующие работы коммерсанты проделали не в полном объеме, а перечисленные бюджетные деньги участники схемы вывели в тень. Таким образом, казармы остались непригодными для обитания военнослужащих.
Инициированная Службой безопасности строительно-техническая и экономическая экспертизы подтвердили факты преступной деятельности. Во время обысков в помещениях Главного управления имущества и ресурсов Минобороны, являющегося правопреемником Главного квартирно-эксплуатационного управления, и по адресам проживания девяти фигурантов в Киеве и Виннице, правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию с доказательствами сделки.
Работнику отдела технического надзора за строительством Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
Продолжается расследование привлечения к ответственности всех организаторов и участников хищения денег, выделенных на оборону нашего государства.
Напомним, недавно СМИ опубликовали расследование, в котором утверждалось, что якобы Минобороны закупает продукты для ВСУ по завышенным ценам. В связи с этим были уволены экс-заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и директор департамента госзакупок Министерства обороны Богдан Хмельницкий. Позже суд арестовал обоих экс-чиновников.
Также СБУ ликвидировала схемы хищения бюджетных средств на питании украинских военных более чем на 100 миллионов гривен.
СБУ разоблачила должностных лиц Минобороны на хищении бюджетных денег во время строительства казарм для военнослужащих на территории Николаевского гарнизона.
Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что к схеме хищения причастны бывший руководитель Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ и старший офицер отдела технического надзора за строительством этого управления.
- Они являются организаторами схемы хищения более 5 миллионов гривен на строительстве казарм для военнослужащих на территории Николаевского гарнизона , - говорится в сообщении.
По данным следствия, для реализации соглашения руководитель управления заключил несколько договоров с коммерческой структурой по выполнению ремонтно-строительных работ.
Согласно подписанным документам, подрядчик должен был осуществить капитальный ремонт кровли, инженерных сетей электроснабжения, водопровода и канализации в жилых сооружениях. Впрочем, соответствующие работы коммерсанты проделали не в полном объеме, а перечисленные бюджетные деньги участники схемы вывели в тень. Таким образом, казармы остались непригодными для обитания военнослужащих.
Инициированная Службой безопасности строительно-техническая и экономическая экспертизы подтвердили факты преступной деятельности. Во время обысков в помещениях Главного управления имущества и ресурсов Минобороны, являющегося правопреемником Главного квартирно-эксплуатационного управления, и по адресам проживания девяти фигурантов в Киеве и Виннице, правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию с доказательствами сделки.
Работнику отдела технического надзора за строительством Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
Продолжается расследование привлечения к ответственности всех организаторов и участников хищения денег, выделенных на оборону нашего государства.
Напомним, недавно СМИ опубликовали расследование, в котором утверждалось, что якобы Минобороны закупает продукты для ВСУ по завышенным ценам. В связи с этим были уволены экс-заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и директор департамента госзакупок Министерства обороны Богдан Хмельницкий. Позже суд арестовал обоих экс-чиновников.
Также СБУ ликвидировала схемы хищения бюджетных средств на питании украинских военных более чем на 100 миллионов гривен.