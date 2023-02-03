СБУ ликвидировала схемы хищения бюджетных средств на питании украинских военных более чем на 100 миллионов гривен.

Из-за созданного преступного механизма сумма ущерба, нанесенная Министерству обороны, составляет более 119,5 млн грн, отметили в СБУ.

По материалам следствия, должностные лица одного из департаментов Минобороны заключили соглашения с руководителями двух коммерческих структур на поставку оптовых партий продовольствия в места дислокации военных.

— Бюджетные деньги были переведены на счета предприятий, даже не имеющих производственной базы и технологического оборудования для предоставления соответствующих услуг. Вместо поставки в ВСУ определенных объемов продовольственной продукции участники схемы выводили средства в тень из-за ряда аффилированных фирм, — говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств двум руководителям предприятий, задействованных в схеме, уже поставлено в известность о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Продолжается расследование по установлению причастности должностных лиц Минобороны к противоправной деятельности.

Кроме этого, в Киевской области сотрудники СБУ разоблачили командира одной из воинских частей на хищении почти 2,4 млн грн, выделенных на питание личного состава.

— В незаконную деятельность он привлек четырех своих подчиненных и коммерсантов, которые вносили недостоверные сведения в отчетную документацию для сокрытия «отката», — отметили в СБУ.

Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и избрание меры пресечения.

21 января 2023 года издание «Зеркало недели» опубликовало информацию о том, что Министерство обороны якобы закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в магазинах Киева.

После этого Министр обороны Алексей Резников отреагировал на скандал с обвинениями своего ведомства в закупке продуктов для украинских военнослужащих в несколько раз дороже, чем они стоят в столичных магазинах уже с учетом наценки. Он назвал информацию о закупке продуктов для военнослужащих по завышенным ценам «технической ошибкой».

25 января Директор департамента закупок Министерства обороны Богдан Хмельницкий, фигурирующий в скандале по поводу продуктовых закупок, был уволен с должности.