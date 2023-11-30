Норвегія оголосила про виділення 250 мільйонів норвезьких крон (близько 21,3 мільйона євро) на продовольчу безпеку України у межах п'ятирічної програми підтримки.

Про це повідомив норвезький уряд.

Зазначається, що 50 мільйонів норвезьких крон (€4,3 мільйона) підуть на програму «Зерно з України», яку адмініструє Всесвітня продовольча програма.

Водночас 150 мільйонів норвезьких крон (€12,7 мільйона) будуть передані Всесвітній продовольчій програмі у відповідь на їхній екстрений заклик для України.

Крім надання продовольчої допомоги регіонам поблизу лінії фронту, кошти будуть використані для розмінування сільськогосподарських угідь, що дозволить фермерам якомога швидше повернутися до виробництва їжі.

Так, ще 50 мільйонів норвезьких крон (€4,3 мільйона) відправляться до Трастового фонду допомоги Україні, відновлення, реконструкції та реформ (URTF) Світового банку. Сільськогосподарська програма Банку надає фінансування фермерам в Україні.

«Норвегія продовжить підтримувати народ України. Водночас ми не випускаємо з уваги й інші кризи в усьому світі. Програма Нансена є одним із прикладів того, як нам вдається об’єднати ці зусилля», — сказав міністр закордонних справ Новергії Еспен Барт Ейде.

Нагадаємо, що влада Норвегії не заперечує можливості закриття КПП на кордоні з РФ, як це зробила Фінляндія.