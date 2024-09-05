Загрожує до 10 років ув'язнення: миколаївські правоохоронці затримали чоловіка, який вкрав мобільний телефон
-
- Анна Гакман
-
•
-
18:10, 05 вересня, 2024
-
У Миколаєві правоохоронці затримали 28-річного чоловіка, який вкрав мобільний телефон у 13-річного хлопчика.
Як повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області, чоловік здав телефон у ломбард, а виручені кошти витратив.
У пресслужбі зазначили, що затриманому чоловікові загрожує до десяти років ув’язнення.
«Відібраний мобільний зловмисник здав у найближчий ломбард, а виручені гроші витратив. Нині поліцейські повернули телефон власнику. За скоєне затриманому загрожує до десяти років ув’язнення», – йдеться у повідомленні.
У поліції додали, що пограбування трапилося вдень 3 вересня.
«Вдень 3 вересня до відділення поліції № 1 Миколаївського райуправління із заявою про пограбування сина звернувся батько 13-річного хлопчика. Чоловік розповів, що під час прогулянки його сина на вул. 6 Слобідська до нього підбіг незнайомець, вихопив із рук мобільний телефон та втік. За описом, який надав потерпілий, упродовж доби було розшукано зловмисника», – зазначає пресслужба.
Нагадаємо, у Первомайську заарештували 39-річного чоловік, який вкрав гаманець у сусідки в якому було 3 тисячі гривень.