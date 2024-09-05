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Загрожує до 10 років ув'язнення: миколаївські правоохоронці затримали чоловіка, який вкрав мобільний телефон

У Миколаєві правоохоронці затримали 28-річного чоловіка, який вкрав телефон, скриншот з відео Національної поліціїУ Миколаєві правоохоронці затримали 28-річного чоловіка, який вкрав телефон, скриншот з відео Національної поліції

У Миколаєві правоохоронці затримали 28-річного чоловіка, який вкрав мобільний телефон у 13-річного хлопчика.

Як повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області, чоловік здав телефон у ломбард, а виручені кошти витратив.

У пресслужбі зазначили, що затриманому чоловікові загрожує до десяти років ув’язнення.

«Відібраний мобільний зловмисник здав у найближчий ломбард, а виручені гроші витратив. Нині поліцейські повернули телефон власнику. За скоєне затриманому загрожує до десяти років ув’язнення», – йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що пограбування трапилося вдень 3 вересня.

«Вдень 3 вересня до відділення поліції № 1 Миколаївського райуправління із заявою про пограбування сина звернувся батько 13-річного хлопчика. Чоловік розповів, що під час прогулянки його сина на вул. 6 Слобідська до нього підбіг незнайомець, вихопив із рук мобільний телефон та втік. За описом, який надав потерпілий, упродовж доби було розшукано зловмисника», – зазначає пресслужба. 

Нагадаємо, у Первомайську заарештували 39-річного чоловік, який вкрав гаманець у сусідки в якому було 3 тисячі гривень. 

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