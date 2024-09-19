Чи варто вчити ділову англійську мову, якщо добре володієш розмовною

Ви працюєте у великій компанії, часто надсилаєте листи клієнтам, складаєте тексти контрактів та проводите переговори з партнерами? А тепер ваша компанія виходить на міжнародний рівень і вам треба все це робити ще й англійської мовою? Чи, можливо, ви бажаєте влаштуватися в іноземну фірму? Впоратися з багатьма завданнями ви зможете навіть маючи хороший рівень розмовної англійської. А от чи потрібно вивчати ділову, ще треба розібратися, чим ми й плануємо зайнятися просто зараз. Спочатку спробуємо зрозуміти, чим англійська мова для ділових стосунків відрізняється від звичної для усіх розмовної, а потім поговоримо про спеціалізації ділового мовлення.

Особливості ділової англійської мови, про які варто знати кожному бізнесмену

Звичайно, що ви не станете розмовляти з діловим партнером, як з близьким товаришем. І це стосується не лише тем для спілкування, а й слів, які ви будете використовувати. В діловій англійській мові все відбувається так само, і ось відразу 5 її особливостей:

Формальність. Ділова мова не передбачає використання сленгу, діалектів, описових фраз. Аби вас правильно зрозуміли, необхідно говорити стисло, конкретно та з використанням термінів.

Точність і чіткість. У діловій англійській важливо виразити свої думки чітко і точно, уникати двозначності та неоднозначності.

Усна та письмова мова. Якщо усна мова ще дозволяє використання різних форм мовлення, то письмова вимагає дотримання чіткого формату. Це включає стандартну структуру (наприклад, у листах чи звітах), відповідні привітання та закінчення, а також використання специфічних фраз та виразів.

Спеціалізований словниковий запас. Це терміни та вирази, що використовуються в конкретних галузях бізнесу, таких як IT, фінанси, маркетинг, менеджмент та інші.

Етикет та професійність. Під час спілкування у бізнес-середовищі важливо виявляти повагу до протилежної сторони, виразний тон та дотримання норм корпоративної культури.

Бізнес-англійська допоможе миттєво піднятися на кілька сходинок у вашій кар’єрі

Як опанувати усі перераховані навички? Найпростіший спосіб – це навчання на спеціальних курсах, де можна вивчити не лише особливості ділового спілкування, а й правила етикету різних країн, заборонені звертання чи стиль в одязі.

Ділова англійська може мати вузьку спеціалізацію

Вище ми вже згадували, що ділова англійська – це не лише про ввічливість та формальність, але й про використання термінів, які відповідають тій чи іншій сфері бізнесу. І ось знання правильного перекладу термінів – це основна причина, чому вам необхідні не просто курси з ділової мови, а спеціалізовані курси безпосередньо під вашу професію.

Тому, якщо ви зацікавлені в просуванні кар’єрною драбиною – краще обирайте для себе мовні курси за вашою спеціалізацією. Важливою частиною такого навчання є рольові ігри, під час яких ви зможете занурюватися в реальні робочі ситуації, як то судовий процес для юристів, чи консультація пацієнта для лікарів. І все це ви будете робити англійською мовою, аби у реальній ситуації почуватися максимально впевнено. Та, звичайно, не обійдеться без вивчення ділової мови.





