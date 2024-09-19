  • четвер

    19 вересня, 2024

  • 22.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 19 вересня , 2024 вересня

  • Миколаїв • 22.1° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:МК №711-207/Р

Чи варто вчити ділову англійську мову, якщо добре володієш розмовною

  • Реклама

  • 11:43, 19 вересня, 2024

Ви працюєте у великій компанії, часто надсилаєте листи клієнтам, складаєте тексти контрактів та проводите переговори з партнерами? А тепер ваша компанія виходить на міжнародний рівень і вам треба все це робити ще й англійської мовою? Чи, можливо, ви бажаєте влаштуватися в іноземну фірму? Впоратися з багатьма завданнями ви зможете навіть маючи хороший рівень розмовної англійської. А от чи потрібно вивчати ділову, ще треба розібратися, чим ми й плануємо зайнятися просто зараз. Спочатку спробуємо зрозуміти, чим англійська мова для ділових стосунків відрізняється від звичної для усіх розмовної, а потім поговоримо про спеціалізації ділового мовлення.

Особливості ділової англійської мови, про які варто знати кожному бізнесмену

Звичайно, що ви не станете розмовляти з діловим партнером, як з близьким товаришем. І це стосується не лише тем для спілкування, а й слів, які ви будете використовувати. В діловій англійській мові все відбувається так само, і ось відразу 5 її особливостей: 

  • Формальність. Ділова мова не передбачає використання сленгу, діалектів, описових фраз. Аби вас правильно зрозуміли, необхідно говорити стисло, конкретно та з використанням термінів.
  • Точність і чіткість. У діловій англійській важливо виразити свої думки чітко і точно, уникати двозначності та неоднозначності. 
  • Усна та письмова мова. Якщо усна мова ще дозволяє використання різних форм мовлення, то письмова вимагає дотримання чіткого формату. Це включає стандартну структуру (наприклад, у листах чи звітах), відповідні привітання та закінчення, а також використання специфічних фраз та виразів.
  • Спеціалізований словниковий запас. Це терміни та вирази, що використовуються в конкретних галузях бізнесу, таких як IT, фінанси, маркетинг, менеджмент та інші.
  • Етикет та професійність. Під час спілкування у бізнес-середовищі важливо виявляти повагу до протилежної сторони, виразний тон та дотримання норм корпоративної культури.
Бізнес-англійська допоможе миттєво піднятися на кілька сходинок у вашій кар’єріБізнес-англійська допоможе миттєво піднятися на кілька сходинок у вашій кар’єрі

Як опанувати усі перераховані навички? Найпростіший спосіб – це навчання на спеціальних курсах, де можна вивчити не лише особливості ділового спілкування, а й правила етикету різних країн, заборонені звертання чи стиль в одязі.

Ділова англійська може мати вузьку спеціалізацію

Вище ми вже згадували, що ділова англійська – це не лише про ввічливість та формальність, але й про використання термінів, які відповідають тій чи іншій сфері бізнесу. І ось знання правильного перекладу термінів – це основна причина, чому вам необхідні не просто курси з ділової мови, а спеціалізовані курси безпосередньо під вашу професію. 

Тому, якщо ви зацікавлені в просуванні кар’єрною драбиною – краще обирайте для себе мовні курси за вашою спеціалізацією. Важливою частиною такого навчання є рольові ігри, під час яких ви зможете занурюватися в реальні робочі ситуації, як то судовий процес для юристів, чи консультація пацієнта для лікарів. І все це ви будете робити англійською мовою, аби у реальній ситуації почуватися максимально впевнено. Та, звичайно, не обійдеться без вивчення ділової мови.



 

Читайте також:

новини

Рада перейменувала 18 населених пунктів на Миколаївщині — за Южноукраїнськ та Первомайськ голосуватимуть окремо

Аліса Мелік-Адамян
новини

З бюджету Одеси планують витратити ₴5 млн на укріплення вулиці, яка просідає

Юлія Бойченко
новини

Двоє нардепів з Миколаївщини голосували за перейменування Первомайська та Южноукраїнська

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві триває підготовка до демонтажу будинку на Пограничній — цим займеться ПРООН

Аліса Мелік-Адамян
новини

Служба відновлення Миколаївщини хоче за ₴507 млн відремонтувати дорогу, на яку з 2023 року витратили майже ₴150 млн

Олена Козубовська

Вартість борщу в українських закладах зросла вдвічі — Миколаївщина лідер цін

ПРООН демонтує будинок на Пограничній

4 години тому

Миколаївська ТЕЦ планує до 20 жовтня завершити заміну зношений мереж

СУСПІЛЬСТВО

Альона Коханчук

Головне сьогодні