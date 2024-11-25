На Миколаївщині перевірили якість води у 9 селах: у пробах знайдено коліформи та мікроби

Фахівці перевірили воду на території Сухоєланецької громади. Фото з відкритих джерелФото: unsplash.com

Фахівці перевірили воду на території Сухоєланецької громади. Проби води не відповідають нормам загальної жорсткості, містять хлориди, сульфати, сухі залишки, а також коліформи.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба у Миколаївській області.

Зазначається, що із перевірених трьох суб’єктів господарювання громади, абсолютно у всіх виявили порушення законодавства у сфері питного водопостачання.

Також спеціалісти відібрали 9 зразків питної води в населених пунктах Сухий Єланець, Дикий Хутір (Суворівка), Бузьке, Новошмитдівка, Степове (Кіровка), Улянівка, Воронцівка, Острівка, Червоноволодимирівка.

«За результатами лабораторного контролю встановлено невідповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» за мікробіологічними показниками виділено: загальні коліформи, загальне мікробне число та за фізико-хімічними показниками перевищення по загальної жорсткості, хлоридів, вмісту сульфатів, сухого залишку», — йдеться у повідомленні.

Держпродспоживслужба радить мешканцям бути обережними під час вживання води.

«Мешканці вище вказаних сіл, будьте уважні та обережні під час вживання води, вимагайте від органу місцевого самоврядування результати виробничого контролю води», — додали там.

Раніше фахівці перевірили воду на території Синюхино-Брідської та Благодатненської громад. Відібрали та перевірили 32 проби питної води на мікробіологічні та фізико- хімічні показники. У воді зафіксували перевищення концентрації сульфатів.