В двох громадах Первомайщини перевірили питну воду: зафіксували перевищення концентрації сульфатів

В двох громадах Первомайщини перевірили питну воду. Фото: Держпродспоживслужба Миколаївщини

На Первомайщині перевірили якість води, яку п’ють жителі громад.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі Миколаївщини.

Фахівці перевірили воду на території Синюхино-Брідської та Благодатненської громад. Відібрали та перевірили 32 проби питної води на мікробіологічні та фізико- хімічні показники.

«За результатами лабораторного контролю встановлено, що 6 проб води, з 16, які було відібрано на мікробіологічні показники не відповідало вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», що складає 37% та встановлено перевищення показників загальної жорсткості, вмісту сульфатів та вмісту сухого залишку в пробах питної води», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що депутатка Миколаївської міської ради Олена Кісельова запропонувала розробити програму контролю якості питної води, зокрема у артезіанських свердловинах.

Нагадаємо, що у червні 2023 року депутати Миколаївської міської ради з другої спроби затвердили програму «Доступна вода». Зокрема на обслуговування, утримання та ремонти систем очищення води у Миколаєві, завдяки яким містяни набирають питну воду 2023 році планувалося направити з міського бюджету 37,6 мільйонів гривень. Ці кошти мали витратити на обслуговування станцій зворотного осмосу, яких на сьогодні у Миколаєві 145. Як відомо, вода за програмою «Доступна вода» не є питною.

Також до програми додали Миколаївський зоопарк. Він отримуватиме кошти з міського бюджету на обслуговування, утримання та ремонт систем очищення води.

Секретар міськради Миколаєва Дмитро Фалько розказав, що у Миколаєві після війни міська рада планує створити комунальне підприємство, яке опікуватиметься точками видачі очищеної води, буде їх обслуговувати та продавати воду населенню. При цьому вартість літра води, за попередніми розрахунками, може складати 20 копійок.

Водночас повідомлялося, що з початку 2023 року «Миколаївоблтеплоенерго» забезпечило містян питною водою на загальну суму 22 мільйони гривень, однак станом на жовтень ще не отримало компенсацію за програмою «Доступна вода», повідомив директор підприємства Микола Логвінов.

Тоді в Департаменті житлово-комунального господарства міської ради повідомили, що розраховують, що вже у листопаді облтеплоенерго зможе отримати цю компенсацію. Однак у листопаді цього не сталося.

Крім того, у 2024 році на реалізацію програми «Доступна вода» планують витратити з бюджету Миколаєва 64,1 мільйони гривень. Ці кошти впродовж наступного року збираються витратити на експлуатацію систем очищення води та ремонт свердловини, зокрема закупівлю матеріалів, запчастин та обладнання.