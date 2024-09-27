Депутати Миколаївської міськради вирішили допомогти у передачі армії допомоги на майже ₴7,5 млн

Будівля Миколаївської міської ради

Під час засідання сесії Миколаївської міської ради депутати підтримали проєкти рішень, що передбачають передачу матеріальної допомоги для Сил оборони України на майже 7,5 мільйона гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради

Доповідач з цього питання виконуюча обов'язки начальника управління комунального майна Тетяна Димитрова зазначила, що деталі проєктів рішень не розголошуються з міркувань безпеки, але всі вони пройшли депутатські комісії та мають позитивні висновки.

Також Тетяна Димитрова уточнила, що загальна сума допомоги становить майже 7,5 мільйона гривень.

Під час голосування більшістю голосів депутатів питання було ухвалене.

Нагадаємо, що у березні на підтримку ТрО, а також Сил безпеки та оборони з вільного залишку міського бюджету виділили 57,6 мільйонів гривень. А у квітні 2024 року депутати міськради внесли зміни до бюджету міста на 2024 рік: близько 107 мільйонів гривень спрямували на оборону.