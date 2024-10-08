Цього року 180 тисяч тонн вкраденого українського зерна вивезли через порт Маріуполя, — Шмигаль
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- Світлана Іванченко
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14:18, 08 жовтня, 2024
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Росія продовжує вивозити вкрадене зерно з окупованих територій через порти.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час відкриття засідання Уряду.
«Україна вирощує набагато більше, ніж може спожити. Тому ми допомагаємо країнам на різних континентах. Водночас росія і далі використовує продовольство як елемент агресії. Лише через порт Маріуполя цього року ворог вивіз понад 180 тисяч тонн вкраденого українського зерна», — проінформував прем'єр.
За словами Дениса Шмигаля у січні-вересні 2024 року український експорт склав майже 100 млн тонн. Це на 36% більше, ніж минулого року.
«Тобто за 9 місяців ми експортували стільки ж, скільки за весь минулий рік. У грошовому вимірі — це $28,9 млрд», — зазначив Шмигаль.
Нагадаємо «МикВісті» повідомляли, що Україна експортувала на 1,18 млн тонн більше зернових культур, ніж минулого року.
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