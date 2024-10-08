Цього року 180 тисяч тонн вкраденого українського зерна вивезли через порт Маріуполя, — Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Фото: пресслужба Уряду

Росія продовжує вивозити вкрадене зерно з окупованих територій через порти.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час відкриття засідання Уряду.

«Україна вирощує набагато більше, ніж може спожити. Тому ми допомагаємо країнам на різних континентах. Водночас росія і далі використовує продовольство як елемент агресії. Лише через порт Маріуполя цього року ворог вивіз понад 180 тисяч тонн вкраденого українського зерна», — проінформував прем'єр.

За словами Дениса Шмигаля у січні-вересні 2024 року український експорт склав майже 100 млн тонн. Це на 36% більше, ніж минулого року.

«Тобто за 9 місяців ми експортували стільки ж, скільки за весь минулий рік. У грошовому вимірі — це $28,9 млрд», — зазначив Шмигаль.

Нагадаємо «МикВісті» повідомляли, що Україна експортувала на 1,18 млн тонн більше зернових культур, ніж минулого року.