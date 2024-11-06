«Захист України»: для шкіл придбали 150 інтерактивних тирів та 200 симуляторів управління дронами

Для курсу «Захист України» в школи закуповують обладнання. Фото: АрміяІнформ

Для старшокласників створюють сучасні навчальні осередки з курсу «Захист України», які забезпечать інтерактивне навчання військовій справі та домедичної допомоги.

Вже придбано 150 інтерактивних тирів і 200 симуляторів управління дронами, повідомляє ДУ «Професійні закупівлі».

Крім цього, через Prozorro Market закупили манекени для першої допомоги, бронежилети, каски, протигази, а також макети зброї.

Загальна вартість обладнання складає понад 240 мільйонів гривень, а для облаштування таких осередків держава виділила 1,65 мільярда гривень.

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Зазначається, що в один навчальний центр планується об'єднувати 5-10 шкіл і може прийняти від 80 до 1000 учнів.

Зазначимо, що у Миколаєві планують затвердити програму національно-патріотичного виховання на 2025-2027 роки. На її реалізацію хочуть витратити 9,2 мільйона гривень.

Як повідомлялось, що з 2025-2026 навчального року студенти третього курсу в українських вишах проходитимуть базову військову підготовку.

Нагадаємо, що з 1 вересня старшокласники вивчають предмет «Захист України» у спеціально створених осередках по всій країні. Очікується, що таких осередків буде близько 1200.

Раніше повідомлялось, що в Україні стартувало масштабне опитування щодо реального стану освіти, яке триватиме 10 днів.