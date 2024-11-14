На ПАЕС планують побудувати два нові енергоблоки

На майданчику Південноукраїнської АЕС опрацьовують питання, пов’язані з вивченням можливості розміщення, а в подальшому — будівництва ще двох енергоблоків. 7 листопада відбулась виробнича нарада, на якій обговорили стратегічні питання стосовно проєктування, підготовки та спорудження цих та інших об’єктів АТ «НАЕК «Енергоатом». Також було ухвалено рішення про створення ради будівельників, до якої увійдуть представники філій енергетичної компанії, аби виробити спільні підходи до вирішення поставлених завдань.

Енергетична стратегія України на період до 2050 року передбачає збільшення атомної генерації до 24 ГВт. Задля забезпечення нагальних потреб в електроенергії та заміщення потужностей заплановане зведення дев'яти нових енергоблоків за технологією АР1000: по два на Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС, один на Рівненській, ще чотири мають спорудити на новому перспективному майданчику — Чигиринській АЕС. Особлива риса американської технології АР1000 — можливість атомних блоків працювати в маневровому режимі. Зважаючи на те, що ворог б’є по енергооб`єктах і знищує саме балансувальні потужності української енергетики, побудова блоків з можливістю маневрування дуже важлива для всієї України.

«У рамках нашого масштабного будівництва є питання, які потребують першочергового вирішення — це забезпечення достатності водних, земельних ресурсів, можливостей для видачі електроенергії в енергомережу», — зазначила т.в.о. генерального директора філії «ВП «Атомпроектінжиніринг» Тетяна Амосова.

За її словами, нагальним питанням є також спорудження нового житла, яке необхідне для тимчасового поселення будівельників у містах-супутниках АЕС. Потім ці квартири планують передати експлуатаційному персоналу.

Заступник генерального директора філії «ВП ПАЕС» з капітального будівництва Андрій Пістун окреслив плани на наступний рік. Він зазначив, що наразі на майданчику Південноукраїнської АЕС тривають підготовчі роботи з будівництва двох енергоблоків. Розроблено геодезичний звіт з вибору ділянки для спорудження цих потужностей, проведено відповідні геологічні дослідження. Ці передпроєктні роботи є передумовою для підготовки техніко-економічного обґрунтування. Воно стане основою робочої документації, де вже будуть враховані всі маленькі кроки, з яких складатиметься велике будівництво на Південноукраїнській АЕС.

Нарада на майданчику філії «ВП «Південноукраїнська АЕС» стала першою масштабною зустріччю фахівців з будівельних питань енергокомпанії щодо будівництва нових енергоблоків. Наступну планують організувати на майданчику філії «ВП «Хмельницька АЕС», аби ознайомитися з процесом спорудження нових енергоблоків та перейняти позитивний досвід.

«Сподіваюсь, що завдяки таким зустрічам професіоналів як загальностанційні, так і загальногалузеві питання з втілення амбітних будівельних проєктів будуть вирішуватися у стислі та найбільш економічно обґрунтовані строки», — підсумував генеральний директор філії «ВП ПАЕС» Вячеслав Стоянов.

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