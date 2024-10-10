Всі дев'ять енергоблоків Енергоатому готові до зими після завершення ремонтних робіт

Енергоатом завершив ремонтну кампанію та підготував дев'ять енергоблоків. Фото: Енергоатом

Енергоатом достроково вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з українських АЕС.

Про це повідомили у пресслужбі Енергоатома.

Атомники на 11 днів раніше завершили планову ремонтну кампанію. Наразі 9 енергоблоків Енергоатома, які працюють на підконтрольній Україні території, готові до роботи в осінньо-зимовий період.

«Усі планові технічні роботи на енергоблоках було виконано достроково, включаючи ключовий етап — перезавантаження енергоблоків свіжим ядерним паливом. Завдяки оперативній та професійній роботі наших атомників, ми впевнено пройдемо найскладніший для країни період та забезпечимо світлом і теплом Україну та українців!», — зазначив керівник Енергоатома Петро Котін.

Раніше повідомлялось, що Україна може пережити зиму 2024-2025 років без відключень електроенергії, за умови, що росіянам не вдасться зруйнувати критично важливі об'єкти енергетичної інфраструктури.