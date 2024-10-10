Всі дев'ять енергоблоків Енергоатому готові до зими після завершення ремонтних робіт
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- Альона Коханчук
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9:39, 10 жовтня, 2024
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Енергоатом достроково вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з українських АЕС.
Про це повідомили у пресслужбі Енергоатома.
Атомники на 11 днів раніше завершили планову ремонтну кампанію. Наразі 9 енергоблоків Енергоатома, які працюють на підконтрольній Україні території, готові до роботи в осінньо-зимовий період.
«Усі планові технічні роботи на енергоблоках було виконано достроково, включаючи ключовий етап — перезавантаження енергоблоків свіжим ядерним паливом. Завдяки оперативній та професійній роботі наших атомників, ми впевнено пройдемо найскладніший для країни період та забезпечимо світлом і теплом Україну та українців!», — зазначив керівник Енергоатома Петро Котін.
Раніше повідомлялось, що Україна може пережити зиму 2024-2025 років без відключень електроенергії, за умови, що росіянам не вдасться зруйнувати критично важливі об'єкти енергетичної інфраструктури.
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