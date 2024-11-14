Ринок праці в умовах війни: керівник Миколаївського ОЦЗ обговорив з підприємцями програми підтримки бізнесу

Онлайн-зустріч з підприємцями Миколаївщини у рамках платформи «Діалог влади та бізнесу». Фото: Миколаївська ОДА

У четвер, 14 листопада, директор Миколаївського обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько провів онлайн-зустріч з підприємцями Миколаївщини у рамках платформи «Діалог влади та бізнесу».

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

Захід, до якого також долучилися заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Микола Марінов та начальник департаменту економічного розвитку та регіональної політики ОВА Олександр Корольов, обʼєднав близько 50 учасників.

Обговорили діючі програми Миколаївського ОЦЗ для підтримки бізнесу: професійне навчання / підвищення кваліфікації, ваучери, гранти/мікрогранти, компенсації роботодавцям, профвідбір працівників/рекрутинг, консультації в офісі «Зроблено в Україні».

Директор Миколаївського обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько. Фото: Миколаївська ОДА

На початку зустрічі Дмитро Оборонько наголосив, що послуги державної служби зайнятості постійно модернізуються і наразі їх акцент спрямований на весь вільний ринок: підприємців, роботодавців, безробітних та шукачів роботи, які не мають статус безробітного.

Так, за його словами, у напрямку професійного навчання за поточний рік Миколаївським ОЦЗ було забезпечено послугами понад 800 клієнтів. Основним пріоритетом у цій роботі наразі є підвищення рівня залученості жінок на чоловічі вакансії.

Навчання за ваучерами в регіоні охоплює більше 150 професій. Проте цей перелік продовжує розширюватися. У 2024 році вже було надано 461 ваучер на загальну суму понад 5,8 млн грн. Максимальна вартість одного — 30 280 грн.

Щодо надання грантів / мікрогрантів для ветеранів та членів їх сімей — за цей рік 278 осіб отримали позитивні рішення, що дало змогу створити 550 робочих місць. Загальний обсяг їх фінансування становить 67,5 млн грн. Дмитро Оборонько наголосив, що саме цей інструмент є одним із важливих в умовах сьогодення, адже він допомагає інтегруватися нашим захисникам, які повернулися з війни, у цивільне суспільство та у розвиток економічних процесів.

Крім того, для більш ніж 500 роботодавців на понад 8 млн грн здійснено компенсаційні виплати за працевлаштування зареєстрованих безробітних та ВПО, облаштування робочих місць для працівників з інвалідністю та працевлаштування безробітних на новостворені робочі місця.

Онлайн-зустріч з підприємцями Миколаївщини у рамках платформи «Діалог влади та бізнесу». Фото: Миколаївська ОДА

Далі Дмитро Оборонько розповів про роботу миколаївських офісів «Зроблено в Україні», які передбачають надання допомоги з питань державних та міжнародних програм підтримки українських виробників. Наразі такі офіси вже функціонують у Миколаєві та Первомайському районі, й до кінця року запрацюють на Баштанщині та Вознесенщині.

Наприкінці зустрічі місцеві підприємці мали змогу отримати відповіді на турбуючі питання.

Зокрема, з проханням про допомогу у залученні нових працівників на чоловічі посади звернулася керівниця ТОВ «Миколаївський хлібзавод №1» Альона Ракова. Дмитро Оборонько запевнив, що підтримка у вирішенні цього питання підприємству буде надана.

Своєю чергою позитивним досвідом співпраці з Миколаївським ОЦЗ поділилася представниця ТОВ «Нікпласт-Україна» Мілена Фоменко. Як результат, у цьому році на підприємство вдалося залучити три співробітники.

Заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Микола Марінов. Фото: Миколаївська ОДА

Онлайн-зустріч з підприємцями Миколаївщини у рамках платформи «Діалог влади та бізнесу». Фото: Миколаївська ОДА

Онлайн-зустріч з підприємцями Миколаївщини у рамках платформи «Діалог влади та бізнесу». Фото: Миколаївська ОДА

Начальник департаменту економічного розвитку та регіональної політики ОВА Олександр Корольов. Фото: Миколаївська ОДА

Онлайн-зустріч з підприємцями Миколаївщини у рамках платформи «Діалог влади та бізнесу». Фото: Миколаївська ОДА

Онлайн-зустріч з підприємцями Миколаївщини у рамках платформи «Діалог влади та бізнесу». Фото: Миколаївська ОДА

Щодо питань, які потребують більш детального вивчення було прийнято рішення про окремий індивідуальний порядок їх вирішення.

Нагадаємо, у Миколаївській області стартує нова платформа «Діалог влади з бізнесом», яка має на меті забезпечити ефективну комунікацію між місцевими підприємцями та органами влади.