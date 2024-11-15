Україна розраховує отримати $1,1 млрд від Міжнародного валютного фонду до кінця грудня, — Шмигаль

Денис Шмигаль, фото: пресслужба Уряду

Україна сподівається отримати транш у розмірі 1,1 мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ) наприкінці грудня.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

«Ми успішно завершили 5-й перегляд програми EFF наприкінці жовтня. Виконали всі структурні маяки для 6-го перегляду. За результатами поточної місії розраховуємо наприкінці грудня отримати наступний транш в розмірі 1,1 мільярда доларів», — написав Денис Шмигаль.

Крім того, він повідомив, що у цьому контексті вони обговорили подальшу імплементацію реформ, передбачені меморандумом щодо співпраці з МВФ.

«Торкнулися макрофінансових питань та потреб нашої держави у зовнішньому фінансуванні. Уряд підготував проєкт держбюджету до другого читання. Розуміємо, як фінансуватимемо ключові видатки», — додав він.

Нагадаємо, Світовий банк оголосив про новий пакет допомоги для України на суму 750 мільйонів доларів.