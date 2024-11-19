ФК «Олімпік» – головне дітище Владислава Гельзіна

З юних років футбол був головним захопленням Владислава Гельзіна. Тому цілком очевидно, що саме навколо цього виду спорту було збудовано все подальше життя майбутнього президента клубу та професійного футболіста. ФК «Олімпік» було засновано у Донецьку у 2001 році. Вже за два роки команді молодих хлопців із Донецької області вдалося завоювати звання чемпіонів області. Десятирічний ювілей клубу став не лише значущою датою для команди, а й відкрив шлях до участі у Прем'єр-лізі. Історія клубу наповнена безліччю подій, що запам'ятовуються, що не дивно, адже президент ФК «Олімпік» Владислав Гельзін був не просто керівником, а бомбардиром основного складу, який знає всі болі команди.

Становлення та розвиток

Незважаючи на те, що роком заснування клубу вважається 2001, спочатку «Олімпік» був академією, присвяченою тренуванню юних футболістів. На той час про створення професійного клубу не йшлося, але амбіції були високими. Для досягнення поставленої мети була потрібна база для тренувань, реалізацією якої і зайнявся Владислав Гельзін. Результатом зусиль став центральний стадіон на 4500 місць, та додаткові поля зі штучним покриттям розміром 44х22 метри та трав'яним 120х76 метрів. Це стало свідченням того, що команда серйозно налаштована на довгостроковий розвиток та створення конкурентоспроможної академії. Талановиті хлопці з Донецька та області отримали можливості для професійних тренувань, що дало свої плоди.

Усього через два роки у 2003 році команда здобула титул чемпіона Донецької області. А 2004 року був ще більш значний успіх — перемога в чемпіонаті України. На той момент клубу Владислава Гельзіна не виповнилося чотири роки.

Президент та бомбардир клубу

Унікальною особливістю «Олімпіка» є граючий президент, що досить рідко зустрічається у професійному футболі. У клубі «Металіст» йому доводилося лише тренуватися із командою, не виходячи на поле під час матчів. Адже головний тренер Альтман був категорично проти поєднання посту президента із професійним спортом. Однак у ФК «Олімпік» ситуація була зовсім іншою: з 2003 до 2016 року Владислав Гельзін займав позицію нападника в основному складі. За свою кар'єру спортсмену довелося зіграти 152 матчі, у яких він забив 25 голів. Крім того, він встановив два рекорди української Прем'єр-ліги — став найвіковішим дебютантом і нападником, який завершив кар'єру у 42 роки. У той же час, на полі не було особливих привілеїв для нього як президента клубу. Владислав Гельзін розповідав: «Якщо я сиджу на лаві запасних, то не все мені дозволено... На полі ми всі рівні». При цьому згідно з відгуками спортсменів, Vladyslav Helzin знав усе не лише про свій клуб, а й про команду – у кого народилася дитина, як хрестили та назвали. Близькі стосунки з футболістами та наявність спільних цілей багато в чому відіграли свою роль у успіху ФК «Олімпік» в українському футболі. Після дискваліфікації Владислава Гельзіна Контрольно-дисциплінарним комітетом УАФ терміном на 5 років після скандального матчу з ФК «Шахтар» у 17-му турі чемпіонату України, він зосередився на діяльності однойменного благодійного фонду «Олімпік», який також був створений у 2001 році Helzin.

Благодійність та допомога молоді

Головною місією БФ «Олімпік» була підтримка ініціатив, пов'язаних із спортивним розвитком молоді. Незважаючи на акцент на футболі, фонд надавав допомогу дитячим будинкам та сприяв розвитку спорту в регіоні. У рамках його діяльності було створено дитячу футбольну академію, де до 2014 року сотні дітей мали змогу здобувати спортивну освіту абсолютно безкоштовно. Фінансова та професійна підтримка сприяла тому, що багато хлопчаків із вулиці, які стали вихованцями футбольної академії, змогли зрости до рівня професійних футболістів. Незважаючи на вплив війни на Сході України з 2014 року, Владислав Гельзін продовжив свою діяльність, перейшовши до Києва. Однак після повномасштабного вторгнення РФ в Україну БФ «Олімпік» не залишився осторонь, і спрямував усі зусилля на допомогу переселенцям та багатодітним сім'ям, які отримали та продовжують отримувати продуктові набори та фінансову підтримку. Також на лінію фронту регулярно відправляються медикаменти та техніка – позашляховики, дрони Мавік, тепловізори та зарядні станції. Футбол та мрії про спортивні досягнення були відкладені до перемоги. Однак ми впевнені, що Владислав Гельзін не зупиниться на досягнутому і ще не раз скаже своє слово в українському футболі.

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