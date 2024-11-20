Вибір сукні на всі випадки життя: повсякденний, офісний та вечірній образи

Сукня вважається чи найбільш жіночним типом вбрання, котрий підкреслює ніжність, елегантність, створює легкий та романтичний чи навпаки – стриманий і суворий образ. Існує безліч типів такого одягу, і в цьому розмаїтті нескладно розгубитися. Щоб вибрати жіночі сукні, які точно будуть вам личити, необхідно враховувати свій тип фігури та куди збираєтеся їх носити – на цьому й зосередимо увагу далі.

Типи фігур та які сукні будуть личити

Взагалі існує п’ять різновидів жіночих фігур, відповідно до них і варто обирати певні фасони суконь.

Пісочний годинник. Це мрія кожної жінки, адже силует пропорційний, фігура струнка. У цьому випадку личити буде майже все, проте від прямого крою чи оверсайзу краще відмовитися, щоб не приховувати переваги. Краще вибрати сукні з акцентом на талії, з пишним низом, годе, облягаючі моделі тощо. Груша. Тонка талія, вузькі плечі та об’ємні стегна – головні риси такої фігури. Для врівноваження необхідно зробити акцент на верхній частині тулуба – цього можна досягти за допомогою аксесуарів, принтів, яскравих відтінків, квадратних чи V-подібних вирізів. Крій сукні краще обирати прямий, щоб приховати стегна. Перевернутий трикутник. Тут все навпаки – вузькі стегна та широкі плечі. Для врівноваження фігури вибирайте сукні з облягаючим верхом та пишним низом. При цьому верхня частина має бути темного кольору, а нижня – яскравою чи світлою. Яблуко. Пишним жінкам не варто вибирати занадто вільні або облягаючі моделі. Ідеально на такій фігурі будуть сидіти сукні-футляри, прямого крою, з V-вирізом, розкльошеним низом, а також з геометричним принтом чи у дрібну квітку. Прямокутник. Слабко виражену талію необхідно виділити за допомогою відповідних принтів, широких поясів, пишної спідниці.

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Який образ створюємо?

Якщо з типами фігур та фасонами вже все зрозуміло, варто розібратися, який стиль сукні та для чого підходить. Ми виділимо три найпопулярніші – повсякденний, офісний та вечірній стилі, детальніше розглянемо кожен з них.

У повсякденні головне – зручність. Якщо для щоденних виходів ви обираєте сукню, звертайте увагу на моделі прямого крою чи з розкльошеним низом, а також на так звані спортивні моделі. Зазвичай вони представлені у довжині міді, що зручно для прогулянок, поїздок, походів у магазини тощо. Для їх виробництва може використовуватися трикотаж, вовна, бавовна та інші матеріали – усе залежить від сезону, на який вони розраховані.

Офісний стиль передбачає обов’язок відповідати правилам дрес-коду. Навіть якщо у вашій компанії його немає, рекомендується носити на роботу нейтральні речі, щоб підтримувати робочу атмосферу. Для офісу підійдуть сукні світлих чи темних кольорів прямого крою, футляри, з розкльошеним низом. Краще вибирати довжину міді, адже вона є ідеальною для роботи: максі не зовсім зручна, а міні не завжди доречна.

Святковий стиль – це відсутність будь-яких обмежень. Для різноманітних заходів можна обрати коротку чи довгу сукню, темного або яскравого кольору, з асиметричним низом, із шовку, шифону, штучної шкіри тощо. При виборі сукні зважайте на подію, для якої вбираєтеся. Якщо це святковий вечір, доречною буде довга модель, для офіційних прийомів підходять лаконічні однотонні сукні тощо.

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