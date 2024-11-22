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Як допомогти собаці на тлі військових дій, щоб захистити вихованця від стресу

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  • 16:10, 22 листопада, 2024

Останнім часом на тлі військових дій в Україні домашні вихованці зіткнулися зі стресовими ситуаціями. Вибухи, сигнали тривоги, постріли та інші різкі звуки незвичні для собак. у статті.

Відносно безпечні прогулянки

Кожен собака немініатюрної породи потребує щоденного, мінімум дворазового вигулу. Тому, незважаючи на всі повітряні тривоги, доводиться виходити з вихованцем на вулицю. на руки. Так собака впадає в стан ще більшого стресу. за повідець, дайте команду додому і швидким крокам відправляйтеся до будинку або в притулок. Обов'язково купіть нашийник з GPS, щоб у разі втрати вихованця швидко знайти його. Влітку не забувайте замовити кошти від кліщів для собак, щоб уберегти від нападу кровососів.

Не метуштеся

Тварини чудово зчитують емоції господарів. Тому в будь-якій ситуації, яка спричиняє занепокоєння, намагайтеся зберігати рівний стан. втратити тварину.

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Як заспокоїти собаку

Щоб мінімізувати стрес на фоні гучних звуків, створіть фізичний контакт із вихованцем. розслабилося. Зооспеціалісти також рекомендують робити акуратний масаж вух вихованцю.

Не змінюйте порядок дня незалежно від обставин

Максимально намагайтеся зберегти звичний для тваринного розпорядок. Виходьте на прогулянки, пропонуйте їжу. без їжі вихованець може жити, без води - ні. Змінювати звичний корм. Зробіть необхідні запаси в достатній кількості на екстрений випадок. корми, пропонуйте їжу в невеликих кількостях, щоб організм собаки адаптувався. Домашня тварина може перестати ходити в туалет. Такий стан може тривати до півтори і навіть двох діб.

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