Рекомендації щодо профілактики очних захворювань

Ми часто згадуємо про хвороби, тільки коли вони починають нас турбувати і впливати на якість життя. Те ж саме стосується і очей. От тільки якщо зір починає погіршуватись, відновити його можна не завжди. А втрата зору фактично робить людину недієздатною.

Саме тому вкрай важливо потурбуватись про здоров’я очей завчасно, центр офтальмології Новий Зір рекомендує відкоригувати свої звички. Ось кілька порад, які дозволяють профілактувати захворювання очей.