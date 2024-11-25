Рекомендації щодо профілактики очних захворювань
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12:18, 25 листопада, 2024
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Ми часто згадуємо про хвороби, тільки коли вони починають нас турбувати і впливати на якість життя. Те ж саме стосується і очей. От тільки якщо зір починає погіршуватись, відновити його можна не завжди. А втрата зору фактично робить людину недієздатною.
Саме тому вкрай важливо потурбуватись про здоров’я очей завчасно, центр офтальмології Новий Зір рекомендує відкоригувати свої звички. Ось кілька порад, які дозволяють профілактувати захворювання очей.
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Вживайте продукти, корисні для зору. Які вітамін корисні для зору? Це - вітаміни С, Е, цинк, Омега-3. Окремо згадаємо про лютеїн і зеаксантин. Обидві речовини природним чином містяться в сітківці — світлочутливій тканині, що вистилає задню частину ока. Ось чому ваші продукти повинні містити лютеїн і зексантин. Вони зустрічаються разом у багатьох продуктах, є частиною «каротиноїдів», які надають колір багатьом овочам і фруктам. Ви можете знайти лютеїн і зексантин в листових зелених овочах, таких як капуста, шпинат, брокколі, спаржа, та різнокольорових фруктах, як малина, папайя, персики та манго.
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Відпочивайте від гаджетів і комп’ютерів. Так, сучасній людині це зробити вкрай важко, адже сьогодні з гаджетами пов’язане все наше життя: робота, навчання, відпочинок і розваги. Втім, всього кілька правил дозволять вберегти очі від цифрової перевтоми (або синдрома сухого ока) та від виникнення міопії (короткозорості). По-перше, щодня гуляйте на свіжому повітрі (кілька годин і обов’язково вдень, не ввечері - це важливо для зорових рецепторів). По-друге, при використанні гаджетів та комп’ютерів робіть перерви кожні 30-40 хвилин (для цього навіть можна наводити будильник на телефоні як нагадування). А саме - протягом 20 секунд дивіться на відстань не ближче 6 метрів. По-третє, намагайтесь хоча б за 30-60 хвилин відмовитись від смартфону - і зір, і мозок повині заспокоїтись і налаштуватись на сон.
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Не паліть та не вживайте алкоголь. Такі звички негативно впливають на всі органи, зокрема і на зоровий. А все через порушення кровообігу і погіршення стану судин. Вони провокують виникнення проблем з сітківкою та провокують появу катаракти.
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Захищайте очі від сонця. Ультрафіолет підвищує ризик виникнення катаракти, яка є причиною втрати зору у 50% випадків по всьому світу. Саме тому обов’язково надягайте сонцезахисні окуляри та капелюхи зі широкими полями. До речі, сонце небезпечне для очей не лише влітку!
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Регулярно проходьте комплексну діагностику зору. Лікарі рекомендують проходити всебічне обстеження зору один раз на рік, якщо вас нічого не турбує. Один раз на рік або частіше (за призначенням лікаря), якщо вже є діагностовані очні захворювання у пацієнта або у його рідних. Існують очні захворювання, як глаукома, які мають генетичну схильність. Саме тому центр офтальмології Новий Зір в комплексну діагностику зору обов’язково включає такий тест, як вимірювання тиску ока, який є одним з показників глаукоми. Окрім того, є і загальні захворювання, які провокують виникнення хвороб зору. Це, наприклад, діабет, який стає причиною виникнення діабетичної ретинопатії - захворювання сітківки ока, через який зір стає, як в тумані, при цьому окуляри чи контактні лінзи не допомагають його покращити. Тому якщо у вас, або у ваших рідних є такі хвороби, слід не нехтувати візитом до офтальмолога.