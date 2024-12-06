Масова розсилка через WhatsApp: переваги для бізнесу

WhatsApp - один з найбільш популярних додатків. Його функції постійно розширюються, тому месенджер можуть використовувати як звичайні користувачі, а й середній чи великий бізнес. Отже, масове розсилання через WhatsApp – можливість оперативної передачі інформації своїй клієнтській базі.

Чому бізнес вибирає WhatsApp?

Така відданість пояснюється численними перевагами месенджера. Деякі функції роблять ведення бізнесу зручнішим. Серед них:

вітальне повідомлення - достатньо користувачеві натиснути на бізнес-аккаунт, як той миттєво вітає новачка за заздалегідь заготовленим шаблоном;

статуси – чимось схожі на сториси в Інстаграм (можна рекламувати нові акції чи інші пропозиції для клієнтів);

повідомлення, що зникають — повідомлення видаляються через певний час;

шаблони швидких відповідей, наприклад, найпопулярніші запитання клієнтів;

каталог послуг та товарів;

відстеження статусу товару та багато іншого.

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Всі ці функції можна використовувати, якщо база клієнтів невелика. Якщо вона складається з кількох тисяч людей, краще підключати сторонні сервіси масового розсилання, наприклад, AlphaSMS. Тут зручний особистий кабінет забезпечує комфорт і швидкість роботи. Також є інструменти для відстеження статистики та інших важливих параметрів.

Переваги месенджера

WhatsApp обирають мільйони користувачів по всьому світу. У багатьох країнах він популярніший, ніж, наприклад, Вайбер чи Телеграм. Серед переваг месенджера:

безкоштовне встановлення;

наявність мобільної та десктопної версій;

широкий функціонал;

велика кількість символів в одному повідомленні та багато іншого.

Однак сервіс AlphaSMS зручніше використовувати, ніж стандартні інструменти WhatsApp для розсилки. Особливо оцінять можливості великі компанії, які мають кілька тисяч клієнтів. Адже обліковий запис блокується, якщо надіслати повідомлення 256 користувачам і більше. Тоді як особистий кабінет AlphaSMS дозволяє оминати існуючі обмеження.







