Більше ₴1 мільярда: Кабмін виділяє додаткові кошти на безпілотники для військових

Міноборони виділяє додаткові більше одного мільярда гривень на закупівлю безпілотників. Фото: Денис Шмигаль

Міністерство оборони виділяє додаткові 1,1 мільярди гривень на додаткову закупівлю безпілотників. Кошти підуть безпосередньо військовим бригадам.

Як повідомив прем‘єр-міністра України Денис Шмигаль, загалом цього місяця напряму військовим перерахують 4,3 мільярди гривень.

«Міністерство оборони виділяє додаткові 1,1 мільярди гривень на закупівлю безпілотників. Це кошти, які підуть безпосередньо бригадам, аби вони могли швидко закрити найбільш важливі потреби. Загалом цього місяця Міноборони напряму перерахує військовим бригадам 4,3 мільярди гривень», — сказав він.

За його словами, за 11 місяців пряме фінансування становить 27,2 мільярди гривен.

Кабмін відзвітував, що за 10 місяців цього року витратив 229 мільярдів гривень на придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, продуктів харчування для Сил безпеки та оборони.

Раніше повідомлялось, що Коаліція дронів, яка обʼєднує 17 країн-партнерів, виділить 1,8 мільярда євро для підтримки Збройних сил України.