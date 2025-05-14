Apple MacBook і Apple Watch - як пристрої працюють у парі
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10:08, 14 травня, 2025
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Екосистема Apple - конкурентна перевага «яблучного» бренду, що являє собою єдиний інформаційний простір, який об'єднує продукти торгової марки. І якщо, наприклад, із синхронізацією таких пристроїв, як Mac та iPhone все більш просто і зрозуміло, то питання, як працюють у парі Apple MacBook та Apple Watch, викликає неабиякий інтерес. Отже, давайте розбиратися.
Екосистема Apple - що це таке і навіщо потрібно
Гаджети з логотипом у вигляді яблука - це престиж і статус, оптимальні ціна і якість, практичність і довговічність, функціональність та інновації, стильний дизайн. І вкрай рідко шанувальники цього бренду переходять на техніку інших виробників. Навпаки, купивши Айфон, годинник також хочеться Епл, як і навушники, портативний комп'ютер та інші продукти бренду. Компанія, своєю чергою, намагається зробити життя своїх шанувальників простішим і комфортнішим. Ось так, по суті, і виникла екосистема Епл.
Екосистема Епл - це так званий інформаційний простір, який розроблено для безшовної взаємодії девайсів, а також сервісів компанії та унікальних програмних продуктів. У чому суть такої синхронізації? У простоті та додатковому комфорті для виконання як повсякденних процесів, так і реалізації більш складних або унікальних завдань.
Як працює екосистема: принцип синхронізації гаджетів
Важливо зазначити, що екосистема бренду охоплює великий спектр продуктів компанії:
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iPhone;
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Apple ноутбук;
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годинник Епл;
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Vision Pro;
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HomePod;
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iPad та інші гаджети з офіційного сайту компанії.
Пристрої працюють разом із сервісами AirDrops, iCloud, iMessage, Handoff, FaceTime та іншими, які забезпечують комфортну та зручну взаємодію в сучасному цифровому світі. Наприклад, розпочату на смартфоні замітку можна продовжити писати, використовуючи ноутбук Епл - для цього необхідно просто клікнути на іконку нотаток з піктограмою смартфона.
Фото, відео, документи та файли з хмарного сховища доступні одразу для всіх девайсів. Також iCloud дає змогу синхронізувати додатки та виконує резервне копіювання даних. Сервіс миттєвих повідомлень iMessage дає змогу обмінюватися фото, відео, аудіо, а також підтримує групові чати. Синхронізація можлива для будь-яких даних, починаючи від вкладок і закінчуючи налаштуваннями додатків.
Як розблокувати Mac за допомогою розумного годинника
Виконати розблокування ноутбука через годинник не так вже й складно, як може здатися на перший погляд.
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Для початку слід увімкнути Bluetooth і Wi-Fi на девайсах. При цьому важливо переконатися, що і в першому випадку, і в другому вхід виконано в один акаунт. На годиннику має бути активним код-пароль.
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Спочатку необхідно зайти в системні налаштування і вибрати пункт «Захист і безпека».
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Потім слід перейти на вкладку «Основні», де потрібно відмітити чекбокс «Використовувати Apple Watch для розблокування додатка та свого Mac».
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Готово!
Тепер наручний аксесуар можна застосовувати для розблокування екрана лептопа, підтвердження введення пароля. Щоб виконати розблокування MacBook, досить двічі натиснути бічну кнопку розумного годинника і виконати кроки, прописані у вікні, яке з'явилося. При цьому гаджети можуть не перебувати поруч один з одним. Зручно? Безумовно! Тому саме час замовити за вигідною вартістю відповідні моделі Епл Вотч і Макбук, якщо таких ще немає у вашому арсеналі ґаджетів, зі швидкою доставкою по Києву, Львову, Одесі, Вінниці, Дніпру, Запоріжжю та іншим регіонам України.