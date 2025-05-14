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Де взяти кредит на розвиток бізнесу в Україні 2025

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  • 14:30, 14 травня, 2025

Від Ужгорода до найвіддаленішого села Херсонщини українські підприємці 2025 року шукають свіже паливо для зростання - фінансування. Після трьох років війни питання "де взяти кредит на розвиток бізнесу" звучить гучніше, ніж ціни на дизель.

Попри облікову ставку НБУ 14,5 % банки демонструють гнучкість, нарощуючи портфель МСБ і переносячи частину ризиків на державні гарантії та донорів. За перші чотири місяці 2025 підприємці вже оформили майже 10 тис. пільгових позик на 31,5 млрд грн; до кінця року Мінекономіки очікує приріст ще на 25 %. За оцінками Європейської Бізнес Асоціації, у 2024 році 62 % компаній покривали інвестиції власними оборотними коштами, але тепер баланс зміщується на користь позикового капіталу.

Щоб зрозуміти, чи підходить конкретному власнику кредит для бізнесу, варто зважити ціль і строк окупності. Оборотні потреби доцільно перекривати короткою лінією; інвестиційну сонячну станцію - фінансувати довгою позикою з відстрочкою погашення тіла.

Державні програми: "5-7-9 %" та портфельні гарантії

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З початку 2025 року малий і середній бізнес отримав понад 9 900 кредитів на 31,5 млрд грн у межах програми "5-7-9 %". Від старту ініціативи видано більш як 114 тис. договорів на 398 млрд грн. Понад половину коштів спрямовано на поповнення оборотного капіталу, решту - на модернізацію та "зелені" проєкти. Держава покриває до 80 % ризику банку, завдяки чому ставка за інвестиційними позиками тримається у діапазоні 5-12 % річних.

Комерційні банки та міжнародні фонди

Поза держпрограмами працює класичний ринок. Середня ставка за гривневими позиками до двох років - 16-21 % річних; у валюті - 8-10 %. Export Credit Agency компенсує частину відсотків експортерам, тож фактична ціна грошей може опускатися до однознакового рівня. Опитування НБУ засвідчило: 49 % компаній називають високі ставки головною перешкодою, та 44 % уже залучають альтернативні джерела фінансування - гранти, краудфандинг чи P2P-платформи.

Основні джерела фінансування

Нижче - стислий огляд популярних опцій. Порівняйте вартість, строки й заставу, перш ніж підписувати договір.

  • Державні банки - суми до 60 млн грн із мінімумом паперової тяганини; ставка від 5 % за програмою "5-7-9 %".
  • Комерційні банки - швидке схвалення, проте вища ставка; часто пропонують овердрафти та кредитні лінії "під оборотку".
  • Міжнародні фонди та IFI - довгі єврові ресурси під 3-4 % для екологічних або експортних проєктів.

Як підготуватися до залучення коштів

Часто відмова банку пов'язана не з фінансовими показниками, а з неповним пакетом документів. Виконайте кілька простих кроків - і ставка може знизитися на 1-2 п.п.

  1. Оновіть бухгалтерську та податкову звітність; переконайтеся у відсутності боргів перед бюджетом.
  2. Складіть бізнес-план із трьома сценаріями cash-flow та точкою беззбитковості.
  3. Підготуйте документи на заставу; для обладнання - додайте незалежну оцінку.
  4. Заздалегідь укладіть контракти на збут - гарантований дохід додає балів при скорингу.

Підсумок

Незважаючи на макроризики, у 2025 році український бізнес має широкий вибір джерел фінансування. Кредит - не латка на касовий розрив, а каталізатор росту: системна підготовка та прагматичний вибір партнера перетворять позиковий капітал на конкурентну перевагу.

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