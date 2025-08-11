Вже 45 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Пивоварня «ШО» з Миколаєва увійшла у Топ-3 за розвитком в Україні за версією Forbes

Пиво броварні «ШО» з Миколаєва. Фото: SHO BreweryПиво броварні «ШО» з Миколаєва. Фото: SHO Brewery

Миколаївська крафтова пивоварня «ШО» увійшла до трійки найдинамічніших за розвитком малих пивоварень України за версією Forbes Ukraine. Очолила ж рейтинг компанія з Херсона.

Таке дослідження опублікували на сайті видання.

За даними Forbes Ukraine, у 2024 році невеликі крафтові виробники пива збільшили виробництво на 10% — це удвічі швидше, ніж зростає увесь пивний ринок України. Проте за обсягами продажів вони поки що значно поступаються великим гравцям. Так, за даними Асоціації незалежних броварів, ринок крафтового пива у 2024 році склав 1,2 млрд грн, тоді як лише «Карлсберг Україна» заробив 12,5 млрд грн. За частку у 2,5% ринку змагаються 117 малих пивоварень.

До рейтингу увійшли компанії, що відповідають визначенню малого виробника пива згідно із Законом України «Про алкогольні напої» (3817‐ІХ від 18 червня 2024 року). Це пивоварні, які виробляють не більш ніж 1 млн літрів пива на рік, отримали у 2024 році понад 10 млн грн доходу та збільшили виручку більш ніж на 25%.

Миколаївська броварня «ШО» посіла друге місцев у рейтингу, поступившись лише херсонській компанії «Дрофа».

Історія пивоварні «ШО»

Броварня «ШО» була заснована у 2017 році в Миколаєві підприємцем Дмитром Волощенком. Від початку бізнес зіткнувся з труднощами — місцеві споживачі не були готові купувати пиво дорожче за популярні імпортні марки великих компаній на кшталт Heineken. Через це тоді довелося закрити три магазини в рідному місті, залишивши лише невеликий тапрум.

Складними для підприємства стали й періоди пандемії COVID-19 та початку повномасштабного вторгнення, коли Миколаїв залишався без води протягом кількох місяців. Втім, пиво з Миколаєва швидко підкорило столичний ринок — більшість продажів припадає саме на Київ.

«ШО» позиціонує себе як виробник пива середнього цінового сегмента. Нині пивоварня виготовляє близько 200 тисяч літрів пива на рік і має понад 630 точок реалізації продукції по Україні.

Нагадаємо, Протягом січня–липня 2025 року 47 підприємців Миколаївської області отримали з державного бюджету 370,7 мільйона гривень відшкодувань податку на додану вартість.

Apple Pay