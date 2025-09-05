Вже 53 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • пʼятниця

    5 вересня, 2025

  • 24.9°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 5 вересня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 24.9° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Імпорт утричі перевищує експорт: товарообіг України сягнув $78,9 млрд за 8 місяців

Імпорт утричі перевищує експорт: товарообіг України сягнув $78,9 млрд за 8 місяців. Фото: Державна податкова службаІмпорт утричі перевищує експорт: товарообіг України сягнув $78,9 млрд за 8 місяців. Фото: Державна податкова служба

Протягом січня-серпня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $52,6 мільярда, а експортували — на $26,3 мільярда. Всього товарообіг України за 8 місяців становив $78,9 мільярда.

Про це повідомляє Державна митна служба України

Більшу частину імпорту — $40 мільярдів (або 76% від загального обсягу) — склали товари, з яких сплачувалися податки. Так в Україну найбільше ввозили:

  • машини, устаткування та транспорт — $20,7 мільярда
  • продукція хімічної промисловості — $8,3 мільярда
  • паливно-енергетичні товари — $6,7 мільярда

Водночас до трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: 

  • продовольчі товари — $14,6 мільярда
  • метали та вироби з них — $3 мільярди
  • машини, устаткування та транспорт — $2,5 мільярда
Товарообіг України станом на серпень 2025 року. Фото: Державна митна служба УкраїниТоварообіг України станом на серпень 2025 року. Фото: Державна митна служба України

Основними партнерами України у зовнішній торгівлі залишаються країни Європи та Азії. Лідером за обсягами імпорту традиційно став Китай, звідки протягом січня-серпня 2025 року в Україну ввезли товарів на $11,6 мільярда. Друге місце займає Польща з показником близько $5 мільярдів, а замикає трійку найбільших постачальників Німеччина — $4,2 мільярда.

У сфері експорту ситуація дещо інша. Найбільші обсяги українських товарів у цей період були спрямовані до Польщі — на $3,3 мільярда. Важливим ринком збуту залишається Туреччина, куди поставки склали $2 мільярди. Третє місце серед головних напрямків експорту посідає Німеччина, куди Україна відправила продукції на $1,5 мільярда.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у липні українці витратили понад ₴5 мільярдів на товари в межах програми «Національний кешбек».

Останні новини про: Бізнес та економіка

У липні українці витратили понад ₴5 млрд на товари в межах програми «Національний кешбек»
Депутати Миколаєва перерозподілили понад ₴620 млн у бюджеті
В мерії відзвітували, що роблять для відновлення бізнесу в Миколаєві
Реклама

Читайте також:

новини

В мерії відзвітували, що роблять для відновлення бізнесу в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

«Стан на критичному рівні», — на заміну частини трамвайних колій у Миколаєві потрібно ₴300 млн

Юлія Бойченко
новини

Сєнкевич запросив депутатів разом формувати нові умови конкурсу з сортування сміття: Запросимо інвесторів та Данію

Аліна Квітко
новини

Депутат Січко просить вирішити питання автівок, які паркуються на тротуарі вздовж Соборної: «Пройти просто неможливо»

Юлія Бойченко
новини

В університетах Миколаївщини навчається понад 21 тисяча студентів

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Бізнес та економіка

В мерії відзвітували, що роблять для відновлення бізнесу в Миколаєві
Депутати Миколаєва перерозподілили понад ₴620 млн у бюджеті
У липні українці витратили понад ₴5 млрд на товари в межах програми «Національний кешбек»

«Стан на критичному рівні», — на заміну частини трамвайних колій у Миколаєві потрібно ₴300 млн

Сухомлин: воду в квартири миколаївців можуть подати вже за два тижні

1 година тому

В мерії відзвітували, що роблять для відновлення бізнесу в Миколаєві

Аліна Квітко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 53 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay