Імпорт утричі перевищує експорт: товарообіг України сягнув $78,9 млрд за 8 місяців. Фото: Державна податкова служба

Протягом січня-серпня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $52,6 мільярда, а експортували — на $26,3 мільярда. Всього товарообіг України за 8 місяців становив $78,9 мільярда.

Про це повідомляє Державна митна служба України

Більшу частину імпорту — $40 мільярдів (або 76% від загального обсягу) — склали товари, з яких сплачувалися податки. Так в Україну найбільше ввозили:

машини, устаткування та транспорт — $20,7 мільярда

продукція хімічної промисловості — $8,3 мільярда

паливно-енергетичні товари — $6,7 мільярда

Водночас до трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $14,6 мільярда

метали та вироби з них — $3 мільярди

машини, устаткування та транспорт — $2,5 мільярда

Товарообіг України станом на серпень 2025 року. Фото: Державна митна служба України

Основними партнерами України у зовнішній торгівлі залишаються країни Європи та Азії. Лідером за обсягами імпорту традиційно став Китай, звідки протягом січня-серпня 2025 року в Україну ввезли товарів на $11,6 мільярда. Друге місце займає Польща з показником близько $5 мільярдів, а замикає трійку найбільших постачальників Німеччина — $4,2 мільярда.

У сфері експорту ситуація дещо інша. Найбільші обсяги українських товарів у цей період були спрямовані до Польщі — на $3,3 мільярда. Важливим ринком збуту залишається Туреччина, куди поставки склали $2 мільярди. Третє місце серед головних напрямків експорту посідає Німеччина, куди Україна відправила продукції на $1,5 мільярда.

