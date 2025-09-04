У липні українці витратили понад ₴5 млрд на товари в межах програми «Національний кешбек»

У липні українці придбали товари місцевого виробництва на 5,07 мільярда гривень за програмою «Національний кешбек».

Це найбільша сума з початку дії програми, пише Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

За ці покупки держава виплатила 507 мільйонів гривень кешбеку 3,6 мільйонам учасників програми. Виплати отримали ті, хто накопичив щонайменше 2 гривні кешбеку та активував картку у застосунку «Дія».

Заступник міністра Андрій Телюпа зазначив, що ця сума становить понад 66% від загальних витрат українців у межах програми за вересень–грудень минулого року.

Нагадаємо, у вересні 2024 року в Україні розпочалась реалізація програми «Національний кешбек», в рамках якої 646 378 громадян отримали фінансову підтримку на загальну суму 37,2 мільйона гривень.

На Миколаївщині до програми доєдналися 19 місцевих виробників. Миколаївська область займає 21 місце серед усіх областей України за темпами залучення підприємців до програми.